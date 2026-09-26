Bonificación de 67 euros al día, alojamiento y dietas: los derechos del jurado popular que juzgará a Begoña Gómez

El juicio con jurado popular al que se aboca Begoña Gómez movilizará a 36 madrileños, de los que nueve serán seleccionados como jurados titulares y dos como suplentes. Estos tendrán acceso a una serie de compensaciones por su papel como jurado, ya que no se pueden negar a prestar ese servicio.

El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 41, Juan Carlos Peinado, ha enviado a juicio definitivamente a la esposa del líder socialista por la supuesta comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez ya dio por finalizada la instrucción del caso hace unos meses; sin embargo, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso planteado por la defensa de Begoña Gómez en el que devolvía la causa a Peinado para que se centrase en los delitos de malversación y tráfico de influencias, dejando atrás los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Según recoge el Manual del Jurado de la Comunidad de Madrid, el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la ciudadanía está reconocido como un derecho retribuido que da acceso a diversas indemnizaciones. El objetivo de estas medidas es garantizar que la participación en la Administración de Justicia no ocasione perjuicios ni gastos adicionales a los ciudadanos designados.

En el ámbito económico, la retribución fijada varía en función del grado de participación del ciudadano en el procedimiento judicial. Aquellos candidatos que son citados a la Audiencia Provincial para la fase de selección pero finalmente no resultan elegidos ni como titulares ni como suplentes reciben un pago único de 33,50 euros por su comparecencia y tiempo dedicado en el primer día del proceso.

Por el contrario, para aquellos ciudadanos que pasan el filtro de los letrados de la acusación y de las defensas —en función de sus respuestas a preguntas diseñadas por el magistrado presidente del tribunal— y quedan constituidos formalmente como jurados titulares o suplentes, la retribución asciende a 67 euros por cada día de actuación efectiva en el juicio oral. Esta cifra busca compensar la dedicación continuada que exige la asistencia a las sesiones del juicio, donde los jurados deben escuchar los alegatos, presenciar las pruebas y participar activamente en la deliberación posterior.

Alojamiento, manutención y transporte

Junto con la retribución por día de desempeño, la normativa garantiza la plena indemnización de los gastos de viaje y estancia. Para los jurados que no residan en el municipio sede de la capital de provincia donde se celebra el juicio, se reconocen indemnizaciones por desplazamiento. Si optan por el transporte público colectivo de viajeros, se les indemniza el importe del billete correspondiente a clase segunda o turista. En caso de utilizar vehículo propio, la indemnización se calcula a razón de 0,19 euros por kilómetro en automóvil o 0,078 euros por kilómetro en motocicleta, pudiendo abonarse también los gastos de peaje mediante la acreditación del correspondiente justificante. Si un jurado no se puede permitir adelantar su desplazamiento, puede pedir recibir el dinero por adelantado.

Asimismo, cuando los trayectos o la duración de las jornadas así lo exijan, se contempla la provisión directa de alojamiento. Del mismo modo, la manutención durante la celebración de las vistas o las pausas del juicio está garantizada. Durante la fase de deliberación, en la que los miembros del jurado deben permanecer obligatoriamente incomunicados, la administración proporciona directamente la manutención y el alojamiento adecuados con el fin de asegurar el aislamiento legal y evitar molestias innecesarias.

Garantías y permisos en el ámbito laboral

La participación en el tribunal está catalogada como un deber inexcusable de carácter público y personal. Por ello, cualquier persona seleccionada para actuar en una causa judicial tiene derecho legal a ausentarse de su centro de trabajo, previo aviso y justificación ante su empleador, por el tiempo imprescindible para el cumplimiento de dicha responsabilidad.