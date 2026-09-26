La segunda 'Marcha por la dignidad', convocada por Sociedad Civil Española (SCE) junto a más de 150 asociaciones, comienza a las 10:00 horas en la Plaza de Cibeles.

El recorrido atravesará la calle Alcalá, la Gran Vía y Princesa hasta finalizar en el Arco de la Victoria de Moncloa en torno a las 14:00 horas.

Bajo el lema Por la dignidad de España, la organización hace un llamamiento a la movilización ciudadana con un mensaje claro: exigir un adelanto electoral y mostrar su respaldo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.