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España

EN DIRECTO | Manifestación en Madrid en defensa de Ceuta y para exigir elecciones

PP y Vox apoyan la segunda 'Marcha por la Dignidad' son su asistencia.

PP y Vox apoyan la segunda 'Marcha por la Dignidad' son su asistencia.
Otra imagen de la cabecera de la marcha en apoyo de la defensa de Ceuta y para exigir la convocatoria de elecciones generales en Madrid. | EFE/ Rodrigo Jiménez

La segunda 'Marcha por la dignidad', convocada por Sociedad Civil Española (SCE) junto a más de 150 asociaciones, comienza a las 10:00 horas en la Plaza de Cibeles.

El recorrido atravesará la calle Alcalá, la Gran Vía y Princesa hasta finalizar en el Arco de la Victoria de Moncloa en torno a las 14:00 horas.

Bajo el lema Por la dignidad de España, la organización hace un llamamiento a la movilización ciudadana con un mensaje claro: exigir un adelanto electoral y mostrar su respaldo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Abascal pone en duda que se vaya a acelerar la devolución de los ilegales

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su recelo de que el Gobierno "vaya a hacer nada" por acelerar la devolución de los inmigrantes invasores a Marruecos y ha criticado que Sánchez les esté dando "ayudas sociales y alojamientos" al tiempo que está "desahuciando a los españoles".
Asistente a la marcha: "Esto lo ha provocado Sánchez"

Javier, un joven que se encuentra entre los asistentes a la marcha, explica a Libertad Digital por qué ha decidido sumarse a la convocatoria. "Esto lo ha provocado Sánchez: es una invasión", ha señalado en referencia a la situación que vive Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos registrada a finales de julio.

Tellado: "No tenemos un Gobierno serio"

"Resulta ciertamente lamentable que la sociedad civil española tenga que salir a la calle para pedir al Gobierno que defienda nuestra integridad territorial, y eso es lo que está sucediendo", ha señalado el secretario general del PP, Miguel Tellado. El problema es que "en España no tenemos un Gobierno serio", ha sentenciado. "Lo sabían y no actuaron", ha aseverado, "y la realidad es que después de la invasión tampoco están actuando con la celeridad y la responsabilidad que exigible en un caso como este".

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Tellado en la segunda 'Marcha por la Dignidad'.
Abascal: "Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos"

Esa es la explicación de por qué "Ceuta continúa invadida", ha señalado el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la marcha-
Miles de personas se congregan por la defensa de Ceuta en Madrid
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Cabecera de la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid.
"Yo soy español": cánticos en el inicio de la marcha
Santiago Abascal a su llegada a Cibeles

El presidente de Vox, Santiago Abascal, apoya la convocatoria con su asistencia a la manifestación.

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Abascal a su llegada a Cibeles.
Arranca la segunda 'Marcha por la Dignidad'

La cabecera de la segunda 'Marcha por la Dignidad', convocada por Sociedad Civil Española, sale de la Plaza de Cibeles en Madrid con destino a Moncloa, donde culminará la manifestación —alrededor de las dos de la tarde— con un manifiesto y el Himno de España, entre gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "Pedro Sánchez a prisión".
Alejo Vidal-Quadras: "A los ceutíes les decimos que resistan"

"Sanchez no tiene la mayoría en el Parlamento, no tiene mayoría en la calle; tiene la hostilidad de nuestros aliados internacionales tradicionales. Es un hombre acabado e incinerado y despreciado", ha señalado Alejo Vidal-Quadras a Libertad Digital a unos minutos de que empiece la manifestación. "A los ceutíes les decimos que resistan", ha añadido. "Resistid, aguantad, que pronto se darán las circunstancias para que estéis realmente protegidos".
Alejo Vidal-Quadras en la manifestación por Ceuta en Madrid.
Alejo Vidal-Quadras en la manifestación por Ceuta en Madrid. | Libertad Digital
Le precede el éxito de primera convocatoria

La primera 'Marcha por la Dignidad', que tuvo lugar el 23 de mayo de 2026, reunió a unas 40.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno. Y aún no se había producido la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta desde Marruecos, registrada entre los días 30 y 31 de julio. Un invasión cuyas consecuencias siguen padeciendo los ceutíes. Más de 10.000 de los irregulares —las estimaciones de fuentes policiales sobre el terreno consultadas por Libertad Digital se acercan a los 20.000— permanecen en la ciudad autónoma.
"Ceuta no se vende", reclama Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado la convocatoria compartiendo el cartel a través de X. "Ceuta no se vende; Ceuta se defiende", ha sentenciado.
Cortes de tráfico en la zona centro

Con motivo de la manifestación se realizarán cortes de tráfico en la zona centro entre las 09:30 y las 15:00 horas.

Recorrido de la marcha

La movilización partirá a las 10:00 horas de la Plaza de Cibeles y recorrerá la calle de Alcalá hasta incorporarse a Gran Vía para continuar por la calle Princesa y terminar en el Arco del Triunfo, en Moncloa, donde se leerá un manifiesto alrededor de las 14.00 horas.
PP y Vox apoyan la manifestación

El PP se ha sumado a la iniciativa para denunciar "una vez más" que "España sufre un gobierno peligroso para la democracia", anunció su secretario general, Miguel Tellado. También la respalda Vox, que ha llamado a la participación en la marcha.

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