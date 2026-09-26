La Guardia Civil intercepta en el Estrecho una embarcación con 17 marroquíes a bordo

La Guardia Civil ha interceptado una embarcación recreativa que cruzaba las aguas del Estrecho de Gibraltar con 17 inmigrantes a bordo y ha arrestado al patrón por favorecer la inmigración irregular.

La intervención ha sido realizada esta madrugada por el Servicio Marítimo del Instituto Armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada masiva a Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación, que navegaba a unas ocho millas —unos trece kilómetros— de Santa Catalina, por lo que procedieron a su intervención.

En la embarcación hallaron a 17 inmigrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad, y detuvieron al patrón como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.