La juez tumba la tesis de la invasión a nado y espontánea en Ceuta: "La apertura de la puerta" extendió "el mensaje"

El Gobierno ha mantenido la tesis de que la entrada de los invasores en Ceuta fue mayoritariamente a nado. El objetivo de esta tesis es evidente: a nado es más difícil probar la orden o acción de Marruecos como autor de la invasión que si es una entrada por la puerta de la valla, cuya decisión de abrirse o cerrarse es puramente del Gobierno de Marruecos. Pues bien, la juez Tardón también tumba en este punto los deseos del Gobierno. Y es que considera que "la apertura de la puerta" fue lo que extendió "el mensaje" y disparó la entrada de invasores a España.

La juez señala expresamente en su escrito que, "tras la incoación de las presentes diligencias, iniciadas a raíz de la presentación de la primera de las denuncias referidas en el primer antecedente fáctico de esta resolución a causa de la entrada masiva de inmigrantes irregulares a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la zona fronteriza del Espigón de El Tarajal y sus aledaños, limítrofe con la localidad marroquí de Castillejos los día 30 y 31 de julio de 2026, mayoritariamente en el primero de dichos días, se emitió informe, a solicitud de esta instructora, por el CENIF sobre el desarrollo de los hechos, las circunstancias relacionadas con la dinámica de éste, y las que permitieran acreditar las personas que, en todo el proceso en que se produjeron, hubieran tenido algún tipo de participación en el mismo".

El examen de ese informe ha permitido, en primer término, apunta la juez, "concretar, en efecto, cuál ha sido el desarrollo del modo en que se produjeron los hechos de la entrada masiva, en los indicados días y, además, el de aquellos otros elementos que evidencian que no nos encontramos ante unas actuaciones que tengan una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores sustentados en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes para acreditar el modo en que se produjeron los hechos".

Es cierto que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al solicitar la declaración de emergencia, hizo hincapié en que el flujo inicial de casi 2.000 personas se realizó bordeando el espigón a nado, lo que derivó en la muerte de más de 140 personas en el mar. Pero eso fue al inicio y con 2.000 personas. No con 80.000 o 100.000, que fue el volumen final.

De hecho, en las actualizaciones de los partes policiales a lo largo de ese mismo día 30 de julio, se precisó que, si bien el acceso arrancó mayoritariamente a nado durante la madrugada y la mañana, hacia el mediodía el cruce también se diversificó a pie bordeando las zonas de paso terrestre tras verse superados los controles de contención.

Pues bien, la juez señala que, "así, la ruta de esta entrada se inicia a través de la Playa de Castillejos (Plage Fnideq), en territorio marroquí, paralela a las instalaciones del puesto fronterizo habilitado; desde esa playa se accede a la valla fronteriza que separa el territorio de ambos países, continuada por un espigón vallado que se introduce unos 60 metros en el agua. El acceso a territorio español se produce rodeando el espigón con dos alternativas: o bien a nado rodeando el rompeolas, o bien caminando por el estrecho espacio existente sobre el rompeolas, entre la valla central que recorre el espigón y el agua".

Pero, sobre todo, dice, lo que disparó "el mensaje" de la entrada fue la apertura de la puerta, que hay que recordar que se abrió a los dos lados, al marroquí y al español.

"Tras rodear el espigón llegan a una zona restringida de la Playa de El Tarajal, ya en territorio español, desde donde son conducidos a un "patio" delimitado por un pequeño muro donde permanecen bajo custodia de agentes de Guardia Civil. Este "patio" es un espacio intermedio entre la zona restringida de la playa y la zona de libre circulación. La salida de este "patio" al exterior, una puerta metálica de doble hoja, es abierta ante la acumulación de una gran masa de personas que provoca la saturación de la capacidad del mencionado "patio" (tal y como se observa en las diferentes imágenes)". Y dice la juez: "Es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje, entre los que aún están en el proceso de entrada, de que se ha abierto la frontera".

"El día 31 de julio continuaron las entradas siguiendo una dinámica similar, si bien con una reducción del caudal del flujo de acceso a Ceuta y confluyendo estas entradas con un volumen creciente de personas que abandonan España para regresar a Marruecos tras haber entrado el día anterior", añade la juez.