La Policía reanima a una menor tras ser violada por dos marroquíes en El Trampolín

La Policía Nacional ha detenido a dos personas tras intervenir en la reanimación de una menor de edad de origen marroquí, quien presuntamente sufrió una agresión sexual en las inmediaciones de la playa de El Trampolín, en Ceuta.

El suceso ocurrió este sábado alrededor de las 12:00 del mediodía. Según consta en el atestado policial adelantado por la cadena SER, una dotación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se desplazó de urgencia hasta la zona de asentamientos chabolistas tras recibir una alerta. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima en estado crítico, procediendo de inmediato a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Poco después del despliegue, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos hombres sospechosos, también de nacionalidad marroquí, por su presunta implicación directa en la violación. La menor fue evacuada por los servicios de emergencias y trasladada al Hospital Universitario de Ceuta para recibir atención médica especializada y activar el correspondiente protocolo judicial y asistencial.

Los hechos se producen en un contexto de alta presión asistencial en el entorno de la playa de El Trampolín, donde los servicios policiales y de la Ciudad Autónoma mantienen un dispositivo reforzado de vigilancia debido a los asentamientos provisionales surgidos a raíz de la reciente crisis migratoria. La Jefatura Superior de Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias de la agresión.