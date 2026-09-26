En Harvard no preguntan por Maricarmen

Cita con Mamdani como líderes, casi héroes, frente a un mundo dominado por el poder 'reaccionario'. Discurso ante la ONU en defensa del 'camino más justo' que siempre elige España, de la 'paz', del 'multilateralismo', de la 'decencia' en Ceuta con mención incluida al 'genocida' Netanyahu. Pero no pudo ser: el puntal del bloque mundial contra la ultraderecha y los 'tecnoligarcas', el campeón del relato afanado ahora en reconstruir el de líder mundial de la maltrecha socialdemocracia, se topó en Boston, otra vez, con los autos del recién jubilado Peinado, con Pegasus, con Zapatero —ahora enfrascado en una cruzada contra Yanes— y, casi, casi, con La Celsa y los chats de Leire Díez.

Se escurren los últimos meses de legislatura y por mucho que se empeñe Pedro Sánchez —y se empeña con afán—, la teoría de la conspiración contra un referente mundial de la izquierda no cuela porque es intragable: a Peter, en Harvard, le pudo su 'mucha curiosidad' por la insólita situación del presidente español: "Su mujer, su hermano, su fiscal general, su jefe de gabinete, la asesora de su esposa" en "nueve causas abiertas" en torno a su gobierno. "¿Cómo piensa recuperar la confianza en su Ejecutivo?", dijo. Sánchez no se lo esperaba, porque es probable que aún crea que hablar fuera de España sea salir de territorio más o menos hostil. En ese inglés que él sí habla con soltura, las explicaciones sonaron menos convincentes: 'ataques personales', 'bulos', 'condenas' anticipadas de un estudiante que sólo hizo una bastante aséptica enumeración de las causas acumuladas en ocho años de sanchismo.

Aún le quedaba a Sánchez otro disgusto en su agenda de vuelta a España: otro abucheo, que casi como los tuits matones de Óscar Puente ya no son casi noticia, en Noblejas, tierra de García-Page pero feudo de un alcalde amigo. Cuentan que no sirvieron ni los autobuses llenos de militantes: hubo abrazos de atrezzo y silbidos en la calle. Hacen agua los mantras de los que tira el sanchismo: el antitrumpismo épico, el 'escudo social' frente a la 'ultra' Ayuso por Maricarmen, heroína por unos días de la izquierda que sin embargo cree que lo suyo también es culpa de Sánchez. Ni en Harvard ni en Toledo le preguntaron por ella.