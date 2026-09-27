¿Dónde está la foto del regalo?

Salgo de la radio, donde no ha habido otra que volver a hablar de las joyas de Zapatero, y me encuentro un WhatsApp de una amiga que me hace una reflexión muy pertinente y que admito que a mí no se me había ocurrido. Tal reflexión es: si el expresidente recibió las joyas en forma de regalo oficial de un jeque extranjero, ¿dónde está la foto que lo atestigua? ¿Acaso no es costumbre inmortalizar momentos así?

Rebobino. Pienso. ¿Era o no era costumbre inmortalizar momentos así? Es verdad que estas cosas suelen saberse en tiempo real, no 20 años después. Ejemplo: la reciente cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, donde el presidente turco, Erdogan, sorprendió a todos los visitantes regalándoles a cada uno una pistola fabricada en su país. La que se montó, Dios mío. Británicos y españoles inutilizaron la pistola antes de mandarla a oscuras arcas de los respectivos Ministerios del Interior. Hubo quien directamente la rechazó o la dejó en su embajada en Turquía, temeroso del lío legal de meter semejante regalo en su propio territorio nacional. Solo consta que se lo llevaran con naturalidad Donald Trump y Giorgia Meloni. El resto reaccionó como si les hubieran regalado un alijo de cocaína. Toda una metáfora, esperemos que involuntaria, del grado de vigor militar de la mayoría de los socios de la OTAN.

Volviendo a Zapatero, acuérdense de aquella famosa foto, que muy contra su voluntad dio la vuelta al mundo, donde él y Sonsoles aparecían con sus hijas —entonces menores de edad… amén de muy góticas— posando junto al matrimonio Obama. ¿Hay foto de esto y no de la llegada de los Reyes Magos no con oro, incienso y mirra sino con oro, diamantes y esmeraldas?

Es verdad que en el mundo árabe los regalos tienden a una fastuosidad que para los estándares occidentales requiere cierto plus de discreción. Hubo hace años una cena en Zarzuela, siendo Juan Carlos y Sofía todavía reyes, y Felipe y Letizia príncipes, en que el invitado de honor —también saudí— llevó unas ofrendas tan excesivas que se les dio publicidad la justa. No recuerdo testimonio gráfico de lo recibido, pero sí el detalle redactado de las noticias. Algo es algo.

En fin, que a lo mejor sí da en el clavo mi amiga cuando sugiere que si el origen real de las joyas de Zapatero fuese el que se pretende, alguna constancia, gráfica o de otro tipo, debió quedar en su día, así fuese como forma pública de cortesía hacia el donante. Si no lo hay, y a eso le sumamos el terco silencio guardado por las autoridades saudíes cuando se les pide que confirmen la versión del reo, ¿qué conclusiones debemos sacar? Por cierto, si todo un expresidente del Gobierno pide que Arabia Saudí respalde sus palabras, y ante el cero respaldo pretende que sea el juez el que mande una comisión rogatoria, no sé si reír o llorar ante la ocurrencia y su previsible resultado. No siempre quien calla otorga. O regala. ¿Qué es peor?