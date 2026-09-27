Begoña Gómez cerró alianzas desde el Africa Center con la empresaria más influyente de Mohamed VI

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, accedió desde agosto de 2018 a todo un filón de contactos en Marruecos. Las alianzas del Africa Center que dirigió la mujer de Sánchez desde que su marido llegó a la Presidencia del Gobierno le permitieron entrar en la órbita del principal centro de liderazgo y formación de directivos en Marruecos, APD Maroc. Y justo allí se encontraba una empresaria con claros intereses en Canarias y muchas ganas de expandir su poder a España: la vicepresidenta de APD Maroc por aquellas fechas, Meriem Bensalah Chaqroun. Se trata de la empresaria más poderosa de Marruecos y una de las personas inmersas en la órbita de poder del rey marroquí, el conocido como Majzén.

Begoña Gómez fue la directora del Africa Center del IE, hasta que el escándalo judicial de sus enchufes hizo saltar por los aires ese puesto. Y desde allí mantuvo una alianza con el mayor centro de formación y contactos empresariales de Marruecos, el APD Maroc. El presidente de esta entidad por aquellas fechas fue invitado al inicio del mandato de Sánchez y en pleno arranque del covid a un evento en el que se encontraban miembros del Gobierno de Marruecos y la directora de Comercio del Gobierno de España, María Paz Ramos.

El evento en cuestión quedó perfectamente descrito en su título: Foro Económico Empresarial España-Marruecos. A él estaban invitadas altas personalidades de ambos países y del mundo de la empresa. Estaba prevista la llegada de Aziz Rabbah, ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente del Reino de Marruecos; también de Zohair Chorfi, secretario general del Ministerio de Economía, Finanzas y Reforma Administrativa marroquí; Adil Bahi, director de Estrategia del Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua del mismo país; y Ali Seddiki, director general de Industria de Marruecos.

Por parte española, estaba invitada en representación del Gobierno de España, María Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional e Inversiones. El organizador era la división española de APD Marruecos y la propia Embajada del Reino en España. Y como ponente igualmente figuraba el presidente de la entidad que directamente mantiene la alianza con el Africa Center de Begoña Gómez: Saad Kettani, presidente entonces y ahora de APD Marruecos.

El mismo APD Maroc tenía y tiene como vicepresidenta a Meriem Bensalah Chaqroun, una mujer que ha irrumpido ya incluso en el ranking de la prestigiosa revista Forbes. De hecho, figuró incluso encabezando la lista de las mujeres árabes más poderosas en 2016. En enero de 2017 España la condecoró con la Cruz de Gran Oficial de la Orden del Mérito Civil por su contribución a las relaciones bilaterales en el ámbito económico. Y ha llegado a escalar hasta la presidencia de la Confederación General de Empresarios Marroquíes, la patronal de Marruecos, convirtiéndose en la primera mujer en la historia al frente de ese organismo marroquí, algo impensable sin la cercanía más absoluta a Mohamed VI.

Ella fue igualmente la primera mujer al frente del Consejo de Dirección de Bank Al Magreb y es la mujer de negocios más influyente de Marruecos. Ha dirigido la empresa familiar de agua mineral Ouelmes, líder del mercado de aguas minerales en Marruecos y es sucesora de uno de los hombres más ricos de Marruecos, fundador del Holding Holmarcom, uno de los conglomerados comerciales, financieros e industriales más importantes del Reino.

Meriem Bensalah Chaqroun saltó, además, a la prensa española por su entrada en los negocios canarios: confirmó en 2017 su entrada con 35 millones de euros en una planta de cereales en la Zona Franca de Gran Canaria. Y todo ese entramado de contactos quedó al alcance de Begoña Gómez por medio de las alianzas del Africa Center del IE.