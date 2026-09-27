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España

Decenas de inmigrantes asentados en la playa huyen y se esconden en el monte ante el traslado policial

La situación sigue siendo caótica en Ceuta.

Libertad Digital
La situación sigue siendo caótica en Ceuta.
EFE

Algo más de una treintena de inmigrantes ha huido esta mañana en dirección a los montes de la ciudad al advertir la llegada de efectivos policiales a la zona próxima a la desaladora, donde se habían asentado en tiendas de campaña.

La Policía Nacional se ha personado en la playa a primera hora de la mañana de este domingo para proceder al desalojo de estas personas para su posterior traslado a un nuevo asentamiento.

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Muchos de los inmigrantes han optado por esquivar el dispositivo establecido por los agentes para realizar el traslado a un lugar situado a medio kilómetro más adelante, en la zona de la Fábrica del Guano.

Los agentes han acudido al lugar con un intérprete que les ha informado de que iban a ser trasladados, para evitar que se pudieran producir incidentes.

El traslado desde la zona próxima a la desaladora a la nueva ubicación se ha realizado sin incidencias.

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