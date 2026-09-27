El pasado 23 de septiembre se produjo el desahucio de Maricarmen (87 años) de su piso de Madrid, utilizado de forma demagógica por la izquierda para atacar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, y convertir a la anciana en un símbolo de sus políticas de vivienda, pese a que en una entrevista en RTVE culpa primero a Sánchez de su situación. Aunque Maricarmen no tenía derecho a vivir en ese piso desde 2007, ha sido manipulada por el Sindicato de Inquilinas, cuya actuación ha estado marcada por la coacción, la desinformación y el chantaje, agravando la situación de la mujer.
Este sábado, el sindicato ha organizado una manifestación en apoyo de Maricarmen y contra la crisis de la vivienda comenzado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", para recorrer el centro de la capital hasta llegar al Congreso de los Diputados. El sindicado ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el caso Maricarmen en sus "campaña partidista contra el PP".
Después de la manifestación, el sindicato ha llamado a sus seguidores a montar una acampada en la Puerta del Sol para protestar contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.
El llamamiento del Sindicato de Inquilinas en su cuenta de de X para acampar en la puerta del sol era el siguiente: "URGENTE Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!".
Lo que iba a ser una manifestación desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema "Ni una Maricarmen más", acabó desembocando al final de la jornada en una acampada supuestamente espontánea en la Puerta del Sol y en lo que podría ser un nuevo 15-M contra Pedro Sánchez.
Medios como La Sexta convirtieron la casa de Maricarmen en un plató durante el desahucio, en una manipulación bastante obscena del caso de la anciana, lo que ha provocado enfrentamientos entre los propios medios, como ha sido el caso de Horizonte contra La Sexta y viceversa.
Los intentos de culpar al PP fueron desbaratados por la propia Mari Carmen, que en una entrevista en RTVE no dudó en echar la culpa a Pedro Sánchez de su situación, además de a Ayuso y Almeida.
En una entrevista en RTVE que fue grabada horas antes de que se produjese el desahucio, al preguntarle a quién responsabiliza de su situación Maricarmen responde: "A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse".
El pasado 23 de septiembre una anciana de 87 años, Maricarmen Abascal, que llevaba 20 utilizando un piso al que no tenía derecho, fue desahuciada entre protestas de activistas del sindicato de inquilinas y de famosos de la izquierda que rápidamente convirtieron a la anciana en un símbolo de todos los problemas de la vivienda en España para utilizarlo contra las administraciones del Partido Popular, concretamente las de Madrid.