El PSOE utilizó 'Crónica Libre' para sus campañas pese a ser un medio que "nunca habría sido recomendado" por expertos

El responsable del Área de Negociación de del Grupo IKI, empresa contratada por el PSOE para algunas de sus campañas electorales, declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el medio Crónica Libre, vinculado a Leire Díez y que fue contratado por el PSOE para sus campañas, "nunca habría sido recomendado" por su empresa para la campañas de las Elecciones Europeas.

La UCO ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional un documento con declaraciones testificales de diferentes responsables del Grupo IKI. Tal y como publicó Libertad Digital otra de las trabajadoras, cuyo testimonio se incluye en este informe, reveló que el PSOE utilizó la misma estructura con la que pagan sus campañas para transferir más de 18.000 euros a Crónica Libre.

"Debido a la baja entidad del soporte considera que nunca habría sido recomendado por el grupo IKI en el contexto de una campaña electoral para unas elecciones al Parlamento Europeo", recoge la UCO sobre el testimonio del trabajador del Grupo IKI, Fernando Payero, en el informe al que ha tenido acceso Libertad Digital.

A este mismo trabajador se le mostró un documento bajo el título "PLAN DE MEDIOS EUROPEAS 2024 PSOE" en el que aparecen una relación de medios asociados a un territorio con una cantidad y en algunos casos acompañados de unas observaciones y los agentes le preguntaron si ese documento fue confeccionado por el Grupo IKI o por el PSOE.

El testigo declaró que "no puede aportar información sobre la autoría del documento, pero la relación de los medios y el presupuesto asignado a cada medio consignada en el documento mostrado se corresponde con información que habría sido aportada al grupo IKI directamente por el PSOE".

De igual manera, también explicó que en ese documento aparecen medios que no habían sido incluidos por el Grupo IKI como Demócrata, Multimedia Jienense, Espacio Andaluz y Crónica Libre "principalmente porque son medios que no están medidos y sobre los que no constaban referencias, que estos medios no disponían de un sistema de medición objetivo para conocer su audiencia o alcance". Sin embargo precisó que no sabía quien era la persona en el Partido Socialista encargada de seleccionar los medios y asignar el presupuesto. Por otro lado, el trabajador también precisó que él entiende que el PSOE elige los medios que se van a emplear en su campaña publicitaria basándose en criterios de "afinidad".

De igual manera, el que fuera responsable del Área de Negociación precisó que, en el caso de Crónica Libre, "las condiciones fueron pactadas directamente por el PSOE (precio y formato de la campaña publicitaria). Que en este caso concreto recuerda que el presupuesto asignado por el PSOE fue de 20.000 €, sin embargo el precio pactado con ellos finalmente fue inferior debido a que el medio no disponía de capacidad para asumir publicidad por la cantidad asignada por el partido político". Además, en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 el PSOE también marcó las condiciones de los medios Demócrata, Multimedia Jienense y Espacio Andaluz.

Los agentes de la UCO también se interesaron por sus contactos profesionales en el marco de esta campaña electoral con el medio Crónica Libre y Payero precisó que mantuvo contacto con Patricia López, contacto que le aportó otra trabajadora de su compañía y que a su vez "se lo aportó directamente el PSOE, aunque desconoce la persona concreta del partido político que aportó los datos de esta persona".

Sobre la ampliación de 5.000 euros para el medio que aparece reflejado en uno de los correos que obran en poder de la UCO como "tenemos que sacar otros 5. 000 para Crónica Libre" el testigo declaró que no recuerda que se llegara a realizar esa ampliación "aunque si recuerda tal como consta en el segundo correo electrónico mostrado que la cantidad asignada a Crónica Libre se correspondió con el máximo que podía asumir, sin disponer de capacidad para insertar publicidad adicional"

"Cree recordar que no se llevó a cabo debido a que no disponían de capacidad para asumir esta ampliación, y que incrementar el presupuesto asignado a Crónica Libre sería una decisión adoptada por el PSOE, desconociendo quién pudo tomar esta decisión en el partido político", añade la UCO.