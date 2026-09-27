Los especuladores inmobiliarios

Cuando se habla del problema de la vivienda en España, los grandes fondos de inversión ocupan el papel del villano. Pero los grandes fondos no son más que pequeños villanos. Esas sociedades nacionales e internacionales, incluida la Sareb, no superan una cuota de mercado del 3% del total de viviendas en alquiler. La verdad innombrable es que el gran especulador inmobiliario español no lleva las siglas de un fondo buitre, sino que se llama Manolo o Pepita y vive en el piso de al lado. El 15% de los hogares españoles obtiene rentas del arriendo de alguna vivienda de su propiedad. Y esa proporción, calculada sobre hogares con derecho a voto —dado que el grueso de los hogares de inmigrantes carece de patrimonio inmobiliario que alquilar—, se traduce en un porcentaje algo mayor del censo electoral, en torno al 17-18%.

Un porcentaje que convierte a esos pequeños propietarios en un auténtico poder fáctico del país. Ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, se atreve a legislar en serio contra ellos, porque equivaldría a declarar la guerra a una porción decisiva de su propio electorado. A quién se alquila ese parque inmenso de ladrillo no es, desde luego, a la clase media española, que sigue prefiriendo la propiedad. Se alquila a los inmigrantes, que son muchos y no votan. Se alquila a los turistas, más de 450.000 pisos ya registrados con ese uso, que tampoco votan. Y se alquila a los jóvenes, que ni tienen ahorros para comprar ni depositan su confianza electoral en los dos grandes partidos.

Así que cuando alguien pregunte quién especula de verdad con la vivienda en España, conviene señalar no a las torres de cristal de los fondos internacionales, sino a los millones de pequeños propietarios que sostienen con su voto la parálisis legislativa sobre el alquiler. Los grandes fondos son, en comparación, actores secundarios. Los verdaderos rentistas son los pequeños propietarios que obtienen del alquiler un complemento a sus ingresos. Y el PSOE lo sabe bien. Se jugará la Moncloa si se enfrenta a esos especuladores, no si transige con ellos.