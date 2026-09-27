La Policía traslada a cientos de inmigrantes desde la playa de Benítez al Guano para proteger la desaladora de Ceuta

Un gran despliegue de agentes de la Policía Nacional está desarrollando desde las primeras horas de la mañana un amplio operativo para desalojar a los cientos de inmigrantes ilegales que se encontraban asentados en los alrededores de la planta desaladora de Ceuta. en la playa de Benítez. La intervención responde al grave riesgo que suponía esta acampada irregular para una instalación que resulta vital para el normal desarrollo de la ciudad autónoma.

En este importante despliegue policial participan más de 300 efectivos con el objetivo prioritario de levantar los asentamientos que se han ido construyendo de manera paulatina en el entorno de esta infraestructura estratégica, situada junto a la conocida playa del Trampolín, símbolo de la invasión del 30 y 31 de julio que, por la mala gestión del Ejecutivo se ha cronificado.

Según han informado las autoridades, los inmigrantes serán trasladados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, un área situada en la misma franja costera pero a una distancia prudencial de la planta desalinizadora. El grueso de los desalojados corresponde a los grupos de inmigrantes que lograron entrar de forma irregular en territorio nacional durante los pasados días 30 y 31 de julio, instalándose en la confluencia de la instalación con el arroyo que limita la playa de Benítez.

Desde la Jefatura Superior de Policía han detallado que esta actuación persigue una doble finalidad. En primer lugar, se trata de garantizar la seguridad ante un potencial acceso no autorizado a la citada infraestructura en su zona norte. Cabe recordar que este complejo es fundamental para el abastecimiento de agua a la población ceutí, por lo que su protección resulta prioritaria.

Por otro lado, la intervención busca salvaguardar la integridad física de los propios inmigrantes. Muchos de ellos se habían cobijado en los huecos existentes entre los pesados bloques de hormigón del espigón que limita la desaladora con el mar. En este punto, cualquier caída fortuita podría provocar lesiones muy graves e incluso comprometer sus vidas, una amenaza que se incrementaría exponencialmente con la llegada de temporales de lluvia que harían intransitable la zona.

La ejecución de este despliegue se ha llevado a cabo tras un requerimiento formal emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma el pasado 11 de septiembre. En dicho escrito, remitido a la Delegación del Gobierno, se argumentaban cuestiones de seguridad y de riesgo inminente para solicitar el levantamiento de las acampadas.

Tras analizar las necesidades operativas de la zona, se ha determinado el desplazamiento hacia el Guano de forma transitoria hasta que se creen nuevos espacios habitacionales. Durante los próximos días, los servicios municipales procederán a la limpieza y vallado perimetral de todo el recinto recuperado, manteniendo en todo momento una estricta vigilancia policial.

En total, el dispositivo ha movilizado a seis grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), miembros de la Unidad de Medios Aéreos y efectivos de la Brigada de Extranjería, sumando casi 350 funcionarios sobre el terreno velando por el restablecimiento del orden.