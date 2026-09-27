Peinado acorrala a Begoña y su asesora por el software: "Cortan comunicaciones" cuando la UCM pide los derechos

El juez Juan Carlos Peinado justifica ampliamente su decisión de enviar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora Cristina Álvarez. Destaca que ambas "rompen comunicaciones" cuando la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) les solicita transferir los derechos del programa a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid número 41 ha enviado a juicio definitivamente a la esposa del líder socialista por la supuesta comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez ya dio por finalizada la instrucción del caso hace unos meses; sin embargo, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso planteado por la defensa de Begoña Gómez en el que devolvía la causa a Peinado para que se centrase en los delitos de malversación y tráfico de influencias, dejando atrás los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez realiza un repaso integral por los hechos que considera suficientes para enviar a Begoña Gómez y su asesora por la apropiación del software que pertenecería legítimamente a la Complutense. En este destaca que sus conversaciones para la inscripción del software a nombre de la universidad se cortan cuando la esposa del líder socialista tiene que firmar la cesión de derechos en favor de la universidad pública. Para todo ello, Álvarez habría sido, según la exposición del juez, la interlocutora con la OTRI y, por tanto, colaboradora en la supuesta comisión del delito de malversación. Días después de romper las comunicaciones, Gómez registra a su nombre el programa.

Peinado destaca la siguiente sucesión de los hechos:

El 4 de marzo de 2020 se solicitó el registro de la marca "TSC Transformación Social Competitiva". El 30 de octubre de 2020 se suscribió el convenio de creación de la cátedra, con referencia al objetivo de crear la plataforma o software. El 27 de enero de 2022 se propuso la creación de una "plataforma de medición del impacto social, recurrente y no profit". Entre el 6 de septiembre y el 7 de octubre de 2022, MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ y MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ se interesaron por el registro del software ante la OTRI. Las testigos de la OTRI confirmaron que la interlocutora con MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ en este ámbito era MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. El 20 de septiembre de 2022 o 21 de diciembre (uno dice la acusación y lo otro las defensas, pero no tiene trascendencia a los efectos actuales), el dominio transformatsc.org fue dado de alta, inicialmente solicitado por la señora Blanca de Juan. El 6 de octubre de 2022, la OTRI remitió a MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ y MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ el contrato de cesión de derechos sobre el software a favor de la UCM. Tras este suceso, las acusadas rompen la comunicación con la OTRI. El 10 de octubre de 2022, MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ solicitó el registro a título personal de la marca "Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org", incluyendo el dominio en la propia solicitud y diseño gráfico. El 13 o 14 de julio de 2023, el dominio www.transformatsc.org fue transferido a MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ (uno dice la acusación y lo otro las defensas, pero no tiene trascendencia a los efectos actuales)

Peinado recuerda que las conversaciones entre la OTRI y Álvarez hacían constar a Gómez y su asesora como las "autoras" del software. Posteriormente, cuando la OTRI sitúa a la UCM como desarrollador del programa, cortaron comunicaciones. La Complutense consta como perjudicada en el proceso judicial y cifró el valor del software en algo más de 113.000 euros.