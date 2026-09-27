Unas 600 personas marchan hasta El Tarajal para exigir el refuerzo de la frontera de Ceuta

Unas 600 personas han recorrido en la mañana de este domingo la distancia que separa la Delegación del Gobierno en Ceuta de la frontera de El Tarajal, para exigir un reforzamiento de la frontera y que la ciudad regrese cuanto antes a la situación de normalidad.

Tras una pancarta, llevada por varias mujeres, con el lema 'No es inmigración, es una invasión' superpuesto sobre la bandera de España, los manifestantes comenzaron a recorrer la distancia que separa la Plaza de los Reyes del final, literal, de España. Durante la movilización se escucharon gritos contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, así como contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

También gritos en contra de las agresiones sexuales cometidas durante las últimas semanas. Con consignas como "no más violaciones" o "no al patriarcado", los manifestantes también se preguntaron "donde está la Montero", en referencia a la ex ministra de Igualdad Irene Montero.

La manifestación tuvo dos puntos de salida. Una, con un tramo largo, desde la propia Plaza de los Reyes, y otra, recomendada para las personas con dificultades de movilidad, desde la Explanada de Juan XXIII, cercana a la frontera de El Tarajal.

Tras alcanzar la frontera, los manifestantes se sentaron en la carretera, interrumpiendo el tráfico durante varios minutos. Por espacio de unos treinta minutos permanecieron en esa situación, aunque no hubo que lamentar incidentes.

A la conclusión, se leyó un manifiesto en el que se pedía el regreso a unas fronteras seguras y a la situación anterior al estallido de la crisis migratoria.