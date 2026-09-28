Aragón lleva al Supremo el "inadmisible" reparto de menores que impone el Gobierno

El Gobierno de Aragón ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, mediante el cual el Ejecutivo central aprueba la capacidad del sistema de protección para menores inmigrantes no acompañados y fija un nuevo techo para la región en 476 plazas. Esta cifra ha sido calificada de "totalmente inadmisible" y estipulada de manera "arbitraria" por las autoridades autonómicas.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, junto con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, comunicaron la decisión tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario este lunes. Nolasco ha denunciado lo que considera una política orientada a "favorecer la inmigración ilegal" y ha criticado de forma contundente la instrumentalización de los jóvenes extranjeros. "Hemos dicho una y otra vez que no vamos a permanecer de brazos cruzados ante las ilegalidades", ha subrayado Nolasco. Para el dirigente aragonés, el presidente del Gobierno "pisotea la ley y el Estado de Derecho", vinculando esta strategy en política migratoria con un intento de mantenerse en el poder mediante concesiones a sus socios parlamentarios.

Decreto desconocido

Desde la Administración regional advierten que este decreto invade sus competencias al haber sido redactado a sus espaldas, incurriendo además en un grave defecto de forma. En este sentido, señalan que una materia que afecta a derechos fundamentales debería regularse mediante una ley orgánica, al tiempo que acusan a Moncloa de vulnerar el acuerdo bilateral firmado en 2007 con Marruecos, el cual contempla la devolución de quienes cruzan la frontera de manera irregular.

Para evitar daños irreparables, la Comunidad Autónoma de Aragón solicitará formalmente la suspensión cautelar del texto. "Esta norma favorece a las mafias que hacen negocio", ha señalado Nolasco, recordando que los servicios sociales regionales se encuentran "sobrepasados" desde hace muchísimo tiempo y subrayando que la Justicia ya ha respaldado su postura en casi una veintena de sentencias sobre traslados forzosos.

Por su parte, Mar Vaquero ha incidido en que el Gobierno central ha actuado mediante una imposición unilateral, dinamitando con ello el consenso que habitualmente rige en las conferencias sectoriales. La vicepresidenta ha recordado que diversas autonomías han emprendido también acciones legales contra este reparto, lamentando que la crisis se utilice políticamente para confrontar en lugar de priorizar el regreso a los países de origen como la verdadera solución para el interés superior de los menores.