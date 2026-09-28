Cuesta destapa la maniobra de la izquierda: usan a Maricarmen para ocultar que han abandonado Ceuta

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial a dos asuntos que no son independientes sino las dos caras de una estrategia teledirigida: el uso político del caso Maricarmen para tapar lo que sigue ocurriendo en Ceuta, y la responsabilidad real del Gobierno en el colapso del mercado de la vivienda.

Carlos Cuesta, en La Noche de Cuesta ha explicado que un vehículo ha atravesado Ceuta de punta a punta y ha llegado hasta la avenida de los Reyes Católicos en pleno centro. No había un solo agente para detenerlo. "Tenemos 3.500 militares mirando al infinito porque no se les da la orden de actuar ni el respaldo del estado de sitio. Esto es Ceuta. Pero todos los ojos puestos en Maricarmen".

Cuesta ha recordado que Maricarmen rechazó cuatro salidas: dos ofrecidas por la empresa propietaria, una residencia ofrecida por la Comunidad de Madrid y un piso social del Ayuntamiento. "Una residencia no era digno. Una residencia de las que se pegan todos los españoles para meter a sus padres. No era digno para quien ya estaba siendo asesorada por el llamado Sindicato de Inquilinos", ha afirmado Cuesta.

Ha subrayado, además, que la propia Maricarmen, antes de ser incorporada a la campaña, declaró en Televisión Española que el responsable de los desahucios en España era Pedro Sánchez. Esa versión desapareció del relato. Y mientras la movilización se dirigía hacia la residencia oficial de Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez acumulaba 275.000 desahucios desde su llegada al poder. En ese sentido, Cuesta ha explicado: "Entre 275.000 desahucios eligieron este caso. Este sí, porque les da la gana, para tapar Ceuta".

El contraste con el caso Olga, una mujer de 52 años desahuciada en Hospitalet sin que los servicios sociales intervinieran, y que se suicidó pocas semanas después. "La diferencia es triple: allí nadie la ayudó, murió suicidada y era en Cataluña, Administración socialista. Esas tres diferencias han bastado para que el caso se llame Mari Carmen y no Olga", ha comentado.

Ha recordado que durante el mismo período en que la izquierda montaba acampadas frente a la Comunidad de Madrid, en Ceuta se acumulaban noticias de máxima gravedad: informaciones de inteligencia apuntan a que Marruecos ha introducido 72 agentes propios, militares y policías, para coordinar acciones de desestabilización. Asimismo, al menos uno de los 14 yihadistas detectados ha saltado ya a la península, con sospechas de un segundo. Y un coche cruza la frontera a toda velocidad sin que nadie lo detenga. "¿Había algún guardia civil para pararle? ¿Había algún militar al que se le permita trabajar? No había nada. Porque estos traidores han abandonado por completo a Ceuta".

Cuesta ha concluido recordando que la crisis de la vivienda se debe, en parte, a un Gobierno intervencionista. "Todo lo que estoy citando lo ha hecho el Partido Socialista, con el respaldo de Podemos, Sumar, Esquerra, Compromís, Bildu y el resto. Todos son los culpables de los 275.000 desahucios. Todos son culpables de lo que le está ocurriendo a Maricarmen". Por último, ha señalado que el dinero de los impuestos que debería haber construido vivienda social ha acabado en tramas de corrupción, en comprar apoyos parlamentarios, en financiar amnistías e indultos. "En España a Mari Carmen el Gobierno no le da una vivienda, pero sí que se la da a Yésica. Lo siento mucho, pero es que es así", ha aseverado.