Diez menores inmigrantes, detenidas por agredir a los educadores de su centro de acogida en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a diez menores inmigrantes del centro de acogida para niñas en desamparo levantado en Loma Margarita, tras la entrada masiva de ilegales a Ceuta desde Marruecos que mantiene en vilo a la Ciudad Autónoma desde finales de julio, por unos incidentes violentos que se han registrado en la noche de este domingo y que han acabado con dos educadores lesionados.

Según informa el periódico El Faro, los hechos se desarrollaron alrededor de las 23:00 horas. Las jóvenes —de más de 15 años— entraron en cólera después de que los trabajadores del centro les denegasen el permiso para salir a fumar. Las detenidas se pusieron nerviosas y comenzaron a insultar y amenazar a los empleados del recurso de la Fundación Samu, al tiempo que lanzaban objetos y parte del mobiliario.

Dos educadores resultaron heridos de carácter leve y las menores fueron trasladadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. Inicialmente, se les atribuyen delitos relacionados con las agresiones a sus cuidadores, que podrían derivar en otros cuando se determinen las circunstancias del altercado y las responsabilidades individuales de las arrestadas.

Centros para ilegales invasores

Cabe señalar que los incidentes se han producido en el Centro de Menores Victoria, de reciente creación. Las instalaciones se suman a los recursos que gestiona la Fundación Samu en Ceuta, junto a otros centros de acogida para menores y uno de inserción. Están ubicadas en Loma Margarita, de la que habitualmente se habla en los medios de comunicación por las peleas y altercados que protagonizan los ilegales.

Allí se encuentra uno de los dos primeros embolsamientos de inmigrantes —campamentos de estancia temporal, al menos supuestamente— creados por el Gobierno para dar alojamiento a los inmigrantes que se quedaron en la Ciudad Autónoma después de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. El otro es el de Loma Colmenar, en el que también se han registrado reyertas y hasta un motín.