El alcalde de Puertollano y dos ediles, citados como investigados por presunto acoso laboral

Será el próximo 25 de noviembre cuando declaren el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz, el concejal de Urbanismo, José Antonio Barba, y el de Deportes, Javier Trujillo. Lo harán en calidad de investigados después de la denuncia interpuesta por una trabajadora municipal por presunto acoso laboral.

La trabajadora, que no es otra que la jefa del Servicio de Urbanismo del Consistorio manchego, acudió a los tribunales al considerar que estaba siendo víctima de una "grave persecución" orquestada en su contra por parte de los máximos responsables del Ayuntamiento de la citada localidad.

La suspendieron y abrieron expediente

Durante el último año, el conflicto entre la empleada pública y la corporación local ha derivado en diversas acciones legales emprendidas por la afectada. Entre ellas, destaca un recurso contencioso-administrativo presentado contra la decisión del Gobierno municipal de suspenderla de sus funciones tras la apertura de un expediente disciplinario. Una medida "desproporcionada" según la demandante que formalizó la denuncia penal que ha llevado ahora al juez a ordenar la declaración de los tres denunciados.

El expediente se cerró con un simple apercibimiento

Destacar que, el pasado mes de marzo y tras agotarse la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió dicho expediente cerrando el caso con un mero apercibimiento, al concluir que no se habían podido probar los hechos más graves que inicialmente se le atribuían a la funcionaria. Esta resolución forzó al Ayuntamiento a abonar a la trabajadora los salarios correspondientes a los seis meses durante los cuales estuvo suspendida de empleo y sueldo.

Aun así, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, ha insistido en negar cualquier tipo de acoso contra la funcionaria y ha argumentado que la actuación de los responsables locales responde, única y exclusivamente, a la "normal exigencia de rigor" que debe prevalecer en el ámbito de la Administracivón pública.

De este modo, tanto el primer edil de Puertollano como los dos concejales denunciados han defendido su inocencia. Sostienen que las desavenencias con la jefa del Servicio de Urbanismo no van más allá de las lógicas discrepancias y de ciertos momentos de tensión laboral.

Ahora será la Justicia la encargada de esclarecer si las actuaciones de la cúpula consistorial rebasaron los límites legales.