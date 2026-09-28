El Congreso se prepara para abrir un expediente sancionador a Ana Vázquez por el gas pimienta

Un día antes de que la Mesa del Congreso debata si se abre expediente o no contra Ana Vázquez, la diputada popular que mostró un espray de gas pimienta para denunciar la situación por la que pasan las mujeres en Ceuta, ha trascendido el contenido del informe de los letrados del Congreso: según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, ven motivos para abrirle un expediente sancionador a la diputada apelando al mismo artículo al que se aferró Francina Armengol para sacarla de la Cámara porque portaba "un arma".

En su informe, los letrados relatan lo sucedido basándose en grabaciones desde que la diputada salió del hemiciclo y entregó el espray a un trabajador del PP, que se lo llevó a unos baños de un edificio de ampliación y después se lo devolvió.

A las 11:00 de la mañana, una hora y cuarto después de que Armengol obligara a Vázquez a abandonar el hemiciclo para entregar el espray a la Policía, la diputada estaba ofreciendo declaraciones en directo en televisión mostrando todavía el bote de gas pimienta. Al ser informada de ello, la presidenta dio orden a la Policía para que se lo requisaran y es a las 12:15 horas, casi dos horas y media después del incidente en el Pleno, cuando Vázquez entrega el espray en la comisaría de la Cámara. 12 personas fueron atendidas por el gabinete médico del Congreso cuando un trabajador del PP esparció parte del gas en el baño, según aclaró el propio partido.

Los letrados señalan que un bote de gas pimienta, aunque se trate de un espray de autodefensa, legalmente debe considerarse un arma, según se desprende del Reglamento de Armas de 1993 y la doctrina que ha venido estableciendo la Justicia.

El informe subraya además que el Reglamento castiga el mero hecho de "portar armas", sin distinguir si se han exhibido o se han mantenido en secreto, si se han llegado a usar o no, o si se han empleado o no como amenaza.

"Se trata de una mención directa e incondicional. El precepto no exige que el resto de individuos presentes hayan sentido algún tipo de miedo o se haya causado algún efecto concreto. El Reglamento sanciona una conducta muy simple, la de "portar armas", bien sea de manera pública o no, y con independencia del arma de que se trate o del uso que se le dé, si bien, como es lógico, la sanción deberá graduarse en función de estas y otras circunstancias", remarcan.

Por tanto, los servicios jurídicos ven motivos para abrir el expediente sancionador, si bien precisan que, antes de proponer una sanción, el órgano de gobierno de la Cámara debe escuchar a la diputada afectada, que tiene derecho a presentar alegaciones.

También remarcan que, si el expediente acaba en una propuesta de suspensión de la diputada, deberá tenerse en cuenta "la proporcionalidad y la necesidad de motivación".

Y si finalmente en la Mesa hay una propuesta de sanción, los servicios jurídicos recuerdan que deberá votarse en el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada, y que la afectada no podrá participar.