El delegado del Gobierno en Ceuta se marcha lanzando un dardo a Marlaska: "Transmití lo ocurrido en los días previos"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitido este lunes, además de abandonar los demás puestos de responsabilidad que ocupaba -entre ellos secretario general del PSOE ceutí- para abandonar la vida política, y ha denunciado una campaña "injusta". Así lo ha anunciado en una comparecencia de prensa de unos siete minutos en la que no ha admitido preguntas y donde ha dejado claro su "firme compromiso" con Ceuta y que desde finales de julio ha venido desarrollando un "inmenso trabajo" en un entorno "hostil".

El delegado del Gobierno se marcha lanzando un dardo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska después de asegurar que en los "días previos" a la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales, "transmitió lo que estaba ocurriendo" y pidieron "medidas y refuerzos" para blindar la ciudad frente a una más que posible entrada masiva que se confirmó el día 30 y 31 de julio.

"Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias", ha dicho antes de afirmar que desde hace unos días comunicó su deseo de no continuar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "No se puede poner en duda que todo el trabajo que he hecho ha sido pensando en Ceuta", ha dicho. El delegado del Gobierno ha afirmado que ha decidido "dar un paso al lado" porque su familia "no se merecía por más tiempo que siguiera", pero ha dejado claro que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército", en alusión al límite competencial.

Tira balones fuera

En su intervención ha señalado que desde unos días previos a la entrada masiva se pidieron medidas y refuerzos por la invasión que se estaba sufriendo, se hicieron informes y comunicaciones diarias y "eso es lo que nos corresponde -ha afirmado-, pero nuestras competencias son las que son".

Ha advertido que en este tiempo ha habido una campaña de acoso constante con insultos, amenazas y hasta con una corona de difuntos en la puerta, lo cual también es violencia. "Esta ciudad me duele porque nací aquí, estudié aquí, trabajo aquí y es tan mía como la de cualquier otro ceutí, pero he trabajado en silencio", ha continuado.

Ha agradecido los apoyos de Ángel Víctor Torres y su gabinete de la Delegación así como de los funcionarios de la Delegación del Gobierno y cuerpos policiales. "Ha sido un privilegio servir a España y a Ceuta", ha añadido.