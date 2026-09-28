El Gobierno ha nacionalizado a más de 600.000 extranjeros con la Ley de Nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido la nacionalidad a más de 600.000 extranjeros con la Ley de Nietos. El Ejecutivo socialista admite las nacionalizaciones masivas en una respuesta parlamentaria a Vox, en la que reconoce que 600.700 solicitudes habían sido aprobadas hasta el pasado 31 de agosto y cerca de 370.000 beneficiarios, más de la mitad, ya habían sido inscritos como españoles en el registro consular, algo que ha inflado el voto exterior, más conocido como el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

En la respuesta a la formación de Santiago Abascal, el Gobierno tambén especifica que hasta esta fecha se habían recibido presencialmente en las oficinas consulares de España en el extranjero 1.317.108 solicitudes de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

En el escrito, el Ejecutivo detalla que, a principios de septiembre, la cifra de solicitudes aprobadas ascendía a un total de 600.684 y se habían practicado 369.017 inscripciones de nacionalidad. El Gobierno tambén recalca que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, se han venido adoptando medidas de refuerzo de la red consular con el fin de atender el importante incremento de solicitudes de adquisición de la nacionalidad española derivadas de esta norma.

El Gobierno niega el fraude electoral

Asimismo, ante la inquietud expresada por los diputados de Vox, desde el Ejecutivo se garantiza que las oficinas consulares actúan siempre con pleno respeto a la ley y a las Instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "y velan por la concordancia del Registro Civil con la realidad".

En este contexto, el Gobierno explica que en la actualidad no se expiden DNI fuera del territorio nacional y que, a la Sección de Investigación de Fraude Documental, encargada de la investigación de este tipo de fraudes, no le consta investigación policial alguna sobre un supuesto fraude relacionado con la 'ley de nietos' a la que aludían en su pregunta los diputados de Vox.