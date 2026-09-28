Israel llama al orden a la encargada de negocios española tras la declaración "antiisraelí" de la ministra Rego

La encargada de negocios de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, fue convocada este lunes para recibir "una amonestación" en el Ministerio de Exteriores después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmase el jueves que la sociedad española apoya una "Palestina libre desde el río hasta el mar".

"Esta declaración forma parte de una política sistemática antiisraelí impulsada por el gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez", denuncia el comunicado de Exteriores, que detalla que Pedrós debe presentarse ante Gilad Cohen, director de Asuntos Político-Estratégicos.

Según el texto de Exteriores, las palabras usadas por Rego apoyan "la eliminación del Estado de Israel".

El pasado 24 de septiembre, Rego, durante un desayuno del Fórum Europa, reivindicó que España "no se ha equivocado de bando" al mostrarse "del lado de los derechos humanos y del pueblo palestino", antes de citar como muestras "de orgullo" el parón de la Vuelta Ciclista a España o el boicot a Eurovisión, entre otras.

"Es más, la posición de la sociedad española es nítida por una Palestina libre desde el río hasta el mar. Y por eso, en el gobierno hemos mantenido durante estos años una posición de dignidad con el reconocimiento del Estado de Palestina, con el embargo de armas (...)", añadió la ministra.

Ese mismo jueves, la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ya acusó a Rego de antisemitismo. "España no es antisemita. Esta ministra, sí lo es", escribió Erlich en su cuenta de X adjuntando un vídeo con las palabras de la ministra.

Ya en septiembre de 2025, Israel prohibió la entrada al país de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Rego pidió entonces a la Unión Europea que rompiera "todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones".

