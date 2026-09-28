La cloaca planeó apartar a Biedma del caso David Sánchez por protestar contra la amnistía: "Contamina a la jueza"

La cloaca del PSOE planeó apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, del caso del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez por participar en protestas contra la ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez: "Contamina a la jueza al ser hermanos".

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. LD ya desveló en mayo de 2025 la conspiración de la cloaca socialista contra la juez Biedma. Precisamente, la juez ha solicitado en los últimos días personarse en la causa como perjudicada y denunciar que la cloaca contactó con clanes de la droga de Badajoz para atacarla.

El grupo de WhatsApp de la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso Libertad Digital, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Biedma hiciera lo propio contra el hermano de Sánchez.

Este chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer. Precisamente, Sáenz de Tejada se convirtió en el principal ariete contra la juez Biedma en Badajoz.

El 9 de septiembre de 2024, Sáenz de Tejada enviaba al chat de WhatsApp de la cloaca del PSOE un pantallazo de una noticia de Canal Extremadura titulada "Protestas de jueces extremeños en los palacios de justicia de la región". En dichas protestas, los jueces exigieron independencia judicial tras conocerse el contenido de la ley de amnistía del 1-O del Ejecutivo socialista.

"Jueces de Badajoz protestando por leyes aún no aprobadas. Entre ellos está la jueza del caso. Podría ser hasta infracción disciplinaria y además contamina a la jueza al ser hermanos...", afirmaba Sáenz de Tejada apuntando que Biedma se había mostrado en contra de una Ley del hermano de David Sánchez, Pedro Sánchez. Dos días más tarde, pedía a los miembros de la cloaca aclarar la hora de una reunión que iban a mantener al día siguiente: "Buenas tardes: necesito confirmar la hora de mañana hoy para poder organizarme".

Dos meses más tarde, el 17 de noviembre del mismo año, Sáenz de Tejada vuelve a la carga. En esta ocasión acusa a la juez Biedma de haber filtrado supuestamente su intención de imputar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, para que se personara el PP como acusación popular: "Estoy en Badajoz: la jueza ha filtrado que va a imputar y POR ESO ES POR LO QUE AHORA SE PERSONA EL PP. Ha investigado sin oírle y ya está todo preparado y se personan sobreseguro".

Además, arremetía nuevamente contra Biedma: "Esta jueza fue condenada por el Tribunal Constitucional hace dos años por vulnerar derechos fundamentales. Y ha participado en concentraciones contra leyes que estaban en tramitación (amnistía) y sale en las fotos. Estaba pactado todo... seguís teniendo muchos enemigos dentro trabajando".

Recreación del chat de la cloaca del PSOE.

Biedma nunca fue condenada por vulnerar derechos

Cabe destacar que la juez Beatriz Biedma nunca ha sido condenada penalmente por vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo en marzo de 2021 y resolvió que un auto de la magistrada había vulnerado un derecho fundamental por inadmitir un habeas corpus de un detenido por un presunto atentado a agentes.

El TC estimó el amparo y falló que la resolución de Biedma había vulnerado el derecho a la libertad personal (arts. 17.1 y 17.4 CE) y la tutela judicial (24.1 CE) y, como consecuencia, anuló el auto de Biedma, sin que ello conllevase ningún tipo de condena para la magistrada.

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