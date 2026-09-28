La defensa de Jonathan Andic pide que declare Miquel Roca para desmontar el móvil económico

La representación procesal de Jonathan Andic, actualmente investigado en la causa que trata de esclarecer la muerte de su padre, el empresario y fundador de la firma textil Mango, Isak Andic, acaecida en diciembre de 2024, ha dado un paso fundamental en su estrategia legal. Los abogados han presentado un escrito ante el juez en el que solicitan que se llame a declarar en calidad de testigo al histórico abogado Miquel Roca. El objetivo de esta petición es aclarar los detalles sobre el encargo que el propio magnate hizo al bufete de Roca para constituir una entidad con fines sociales.

El equipo jurídico, dirigido por los penalistas Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, pretende con esta testifical desmontar el núcleo de la acusación. La instructora del caso mantiene como principal línea de investigación una hipótesis incriminatoria basada en un supuesto móvil económico. Según esta tesis, el desencadenante de los hechos habría sido un profundo desacuerdo en el seno familiar respecto a la creación de esta entidad filantrópica, lo que habría despertado en el hijo el temor a ver mermadas sus futuras expectativas hereditarias.

Tal y como recoge Europa Press a partir de la información adelantada por El Periódico, la comparecencia del letrado resulta determinante. La defensa subraya que su testimonio aportará luz sobre aspectos esenciales, tales como los estatutos y la estructura de la futura institución, la composición de su cuadro de patronos y, de manera muy especial, el papel que iban a jugar los herederos en dicho proyecto. Asimismo, clarificará de manera definitiva si esta iniciativa contaba con el respaldo de la familia y si afectaba realmente al reparto del patrimonio.

Pero Miquel Roca no es la única persona a la que la defensa quiere sentar ante la Justicia. En su escrito, los letrados también reclaman la comparecencia de Joan Roca, hijo del veterano abogado y socio del despacho, para que corrobore los mismos extremos. A esta petición se suma la solicitud de declaración de un notario de confianza, cuya intervención serviría para dar fe de la sucesión de testamentos que el empresario modificaba de forma periódica. Según los abogados defensores, esta prueba documental y testifical será clave para hacer desaparecer definitivamente lo que califican como un infundio sobre el proyecto de desheredación del primogénito.

Para blindar esta línea argumental, la estrategia de Martell y de Juan abarca también el ámbito puramente empresarial y contable del imperio textil. Por ello, han pedido que la instructora cite a la directora financiera y de administración de la sociedad patrimonial que el fundador utilizaba para diseñar y preparar dichos testamentos anuales.

Finalmente, el escrito incluye la solicitud para que testifique el profesional encargado de planificar junto al magnate la gestión futura tanto del vasto patrimonio personal como de las distintas ramas de las empresas familiares. Para completar este cerco probatorio que descarta el interés económico, la defensa reclama que también se tome declaración al actual consejero delegado de Mango, Antonio Ruiz, quien podría aportar una visión clara sobre la transición y el organigrama previsto antes del fallecimiento del empresario.