La Fiscalía prolonga el arresto de diez menores en Ceuta que agredieron a sus cuidadoras

La Fiscalía de Ceuta ha decretado la prolongación de la detención de diez menores que protagonizaron un grave episodio de violencia el pasado fin de semana. Según han confirmado fuentes judiciales, las jóvenes agredieron a las cuidadoras encargadas de su tutela en uno de los recursos de acogida habilitados por la Ciudad Autónoma. Este altercado vuelve a poner de manifiesto las dificultades que enfrentan los trabajadores de este tipo de instalaciones a la hora de mantener el orden y la convivencia pacífica.

El origen del conflicto resultó ser una infracción de las normas fundamentales de disciplina del propio centro. Según ha trascendido de las diligencias iniciales, las menores se enfrentaron a las trabajadoras después de que estas se negaran a permitirles salir a la calle a fumar. Ante las lógicas reticencias de las cuidadoras, que se limitaban a cumplir con sus obligaciones y a hacer respetar la normativa del recinto público, las jóvenes iniciaron una escalada de tensión que desembocó rápidamente en una violenta agresión física contra el personal laboral.

El procedimiento judicial puesto en marcha para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades ha sufrido, además, una serie de contratiempos logísticos. Estaba previsto que las diez implicadas prestaran su testimonio a primera hora de este lunes en la sede judicial. Sin embargo, un problema informático sobrevenido paralizó el desarrollo normal del proceso y retrasó la declaración de las arrestadas hasta bien entrada la tarde. A pesar de estas notables demoras tecnológicas, las autoridades consiguieron que todas las chicas comparecieran ante el juez antes de que concluyera la jornada, garantizando así la continuidad del pertinente trámite legal.

La vista judicial, no obstante, continuará este mismo martes. Será entonces cuando las menores infractoras tengan que someterse a una exhaustiva evaluación por parte del equipo psicosocial adscrito a los tribunales. Este departamento especializado será el encargado de analizar pormenorizadamente la situación y sugerir al magistrado las medidas cautelares o disciplinarias que correspondan, siempre en estricto cumplimiento de la legislación actualmente vigente en materia de responsabilidad penal del menor. Una vez emitido dicho informe pericial, el Ministerio Público tomará una decisión definitiva sobre el futuro procesal de las responsables.

Este tipo de episodios inaceptables pone de relieve la imperiosa necesidad de garantizar en todo momento la seguridad de los trabajadores que desempeñan su compleja labor diaria en los diferentes centros de acogida de la ciudad autónoma. La defensa inequívoca de un Estado de Derecho firme y garantista implica, ineludiblemente, que la ley debe aplicarse a todos por igual y que quienes se encargan de la tutela de estos menores deben contar con el respaldo institucional más absoluto frente a cualquier conato de violencia física o verbal.

Desde diversos sectores sociales se viene reclamando una mayor protección jurídica para estos profesionales asistenciales, advirtiendo de que la falta de consecuencias severas genera un peligroso clima de impunidad que perjudica tanto al funcionamiento normal de los centros como a los propios objetivos educativos. La restauración de la autoridad en los centros de acogida resulta un pilar fundamental para asegurar que los recursos públicos cumplan verdaderamente su función, demostrando una tolerancia cero ante la violencia independientemente de la edad o del origen de los presuntos agresores.