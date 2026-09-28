La ponencia de Pumpido para amnistiar a los líderes del 1-O: achaca al TS una "interpretación impredecible" de la ley

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya ha redactado su ponencia a favor de amnistiar a la exconsejera de Esquerra Republicana Dolors Bassa. Esta ataca directamente al Tribunal Supremo por su interpretación de la Ley de Amnistía, a la que tacha de "impredecible" y sobre la que asegura que tiene "flagrantes" contradicciones.

La mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías comandada por Pumpido rechazó el pasado martes la ponencia del magistrado conservador José María Macías, que se oponía a la aplicación de la amnistía al exconsejero Jordi Turull en consonancia con los argumentos del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas avanzaron a Libertad Digital que este quería realizar también la ponencia a favor de la amnistía con el objetivo de evitar un ataque directo al Alto Tribunal; sin embargo, Pumpido decidió realizar la primera ponencia a favor haciendo coincidir la primera de Bassa y la segunda de Turull en el tiempo, a sabiendas de que la primera que se apruebe marcaría la senda para amnistiar en los mismos términos a los siguientes dirigentes del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Otras fuentes han asegurado que la ponencia de Pumpido ataca al Supremo por caer en una "contradicción flagrante". Esta se debería al hecho de que el Supremo justificó no amnistiar la malversación en tanto en cuanto se había producido una afectación a los intereses económicos de la Unión Europea. Una vez denegado este supuesto por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Supremo siguió argumentando que independientemente de la afectación al marco económico de Bruselas, sí que seguía existiendo un enriquecimiento ilícito indirecto al no haber tenido que aportar los líderes separatistas el gasto del referéndum, que era en realidad un acto político y no institucional. Esto supone, a ojos de Pumpido, "una quiebra de racionalidad inconciliable".

Asimismo, el borrador de Pumpido daría la razón a los separatistas argumentando que el Supremo ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, valora el "apaciguamiento" de la situación en Cataluña que, según el presidente del Tribunal de Garantías, se ha producido gracias a la norma perpetrada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Serán amnistiados en fecha simbólica

Otras fuentes ya explicaban a este diario que el primero en ser amnistiado marcaría la línea en la que el Constitucional discutiese sus recursos. Es más, puede que ni siquiera sea necesario, ya que el magistrado instructor, Pablo Llarena, podría decidir acordar la amnistía total de todos los implicados con el primer recurso, haciendo alusión a la doctrina empleada por el Tribunal de Garantías.

"Previsiblemente, el Supremo acuerde la amnistía total de todos los golpistas una vez el TC resuelva el primer recurso. Esta decisión del Alto Tribunal supondrá que se dará por concluido el sumario de los golpistas fugados, dejando sin efecto las medidas cautelares de detención y, por tanto, Puigdemont podrá regresar ya a España tras escaparse hace 9 años. El Supremo podría tomar dicha decisión en el mes de octubre. Por lo tanto, Puigdemont ya tendría libertad total para regresar a España", concluían estas fuentes.