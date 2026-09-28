La reflexión de Gabriel Rufián sobre la inmigración que no gustará a la izquierda

Gabriel Rufiñn fue el protagonista del programa de Salvados de laSexta. El diputado de ERC, detrás de un espejo unidireccional, escuchaba las inquietudes de varios votantes de izquierdas. Una de las más esperadas era la de la inmigración, tras la invasión ocurrida en Ceuta.

La reflexión de Rufiñn sobre la inmigración está dando mucho que hablar. Pocos esperaban que su posición fuera la misma que la del PP o VOX.

"Yo estoy harto de tener razón. La teoría me la sé. Creo que generan mucha inseguridad según qué temas. El orden, la migración, la seguridad... Generan mucha incomodidad en la izquierda. Y la teoría me la sé. La teoría es que hay 258 millones de personas en el mundo que emigran actualmente, un 30% más que hace 5 años", exponía Rufián.

"Un país tiene que defender sus fronteras y para eso hace falta orden. ¿Eso es lo incómodo?" Domingo 27 (21.30h), #SalvadosRufián pic.twitter.com/uNKlo794c9 — Salvados (@salvadostv) September 27, 2026

"Y yo soy hijo y nieto de migrantes. Jamás voy a decir que la migración es un problema, porque sería un canalla. Iría en contra de mi historia. Esa es la teoría. La práctica es que es un reto. Que lleguen cientos o miles de personas a nuestros barrios, igual que hace 70 años llegaron mis abuelos al mismo barrio, es un reto", reconocía.

"Se necesita orden, recuperar vías de entrada legales. Una de las cosas que un país tiene que hacer es controlar sus fronteras. Y tiene que estar todo basado en derechos y en obligaciones. Pero te llames Antonio, Nikolai o Hassan. Eso lo entiende todo el mundo. Y esto es lo incómodo, porque hay gente que dice que estoy comprando el marco de la derecha. El marco está compradísimo", justificaba.

"Yo solamente aspiro a competir dentro de ese marco. Porque, si no, alguien de un barrio que nos quiere votar, y que no es un fascista que tiene el busto de Primo de Rivera en el ático, pero que se cree que le están invadiendo, escucha a Abascal y no tiene otra cosa. Y dice 'pues sí, quizá este tipo tenga razón'. Y no se odia al migrante, se odia al migrante pobre. Pero es que, hoy en día, el sentimiento es más fuerte que la verdad. Y nosotros, lanzándole a la gente eslóganes, no vamos a ningún sitio", confesaba.

"Yo creo que hay que intentar competir en ese marco. Porque, si no, parece que no quieres hablar de algo. Porque te pueden llamar racista. ¿Por qué es racista decir que tú, te llames como te llames, también Hassan, si la haces, la pagas? ¿Por qué?", cuestionaba Rufián.

"Hay un enorme problema de multirreincidencia. De delincuencia, no. De multirreincidencia, sí. Porque los Vaquilla de ahora son los inmigrantes pobres, los 'robagallinas' que no son los responsables de tu precariedad. El Vaquilla de los 80 era de La Mina, de Barcelona. Ahora es de otro sitio. ¿Decir eso es racista? Pero si es la verdad. Y eso la gente lo ve. Y es un reto de inclusión y de integración", indicaba el portavoz de ERC.

"Yo lo que digo es que compitamos, demos otras soluciones, hagamos otro discurso, pero no nos tapemos. Pero no digamos 'tú eres un facha' o 'tú eres un racista'. ¿Por qué a mí me hace ser un racista decir que la migración tiene que ser ordenada? A mí me parece que el orden es un concepto de izquierdas. Y la radicalidad, en política, va de cuánto eres capaz de competir en esa realidad", zanjaba Rufián.