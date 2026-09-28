La sarna llega a los niños de Ceuta: un alumno de Infantil, contagiado

Un niño de Segundo Ciclo de Educación Infantil —de 3 a 6 años— del Colegio Beatriz de Silva de Ceuta se ha contagiado de sarna (escabiosis), ha confirmado a Libertad Digital la dirección del centro escolar, que quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres del resto de los alumnos dado el revuelo que el caso ha levantado entre las familias, a las que han enviado una carta informativa y han alertado de las señales de la enfermedad que tienen que vigilar.

El menor —nos han explicado— se encuentra bien y ha regresado este mismo lunes a clase, después de recibir su tratamiento y estar más de diez días sin acudir al colegio. El centro detectó los primeros síntomas el pasado 14 de septiembre, una semana después del inicio del curso. Eran unas pequeñas ronchas en las piernas que el niño identificaba como picaduras. Aún así, lo pusieron en conocimiento de sus padres.

La familia llevó al escolar al médico e inicialmente fue diagnosticado de impétigo, una infección bacteriana superficial de la piel que es muy contagiosa, por lo que el día 15 ya no fue al colegio. En los días sucesivos, a tenor de las imágenes difundidas por la familia del niño en redes, las ronchas tomaron otro cariz y el facultativo cambió el juicio clínico por el de sarna, otra afección cutánea —también muy contagiosa— que provoca unas lesiones ciertamente características.

Cabe recordar que la confirmación de un caso de sarna entre los menores de Ceuta se produce después de que se detectaran brotes de sarna, y otras enfermedades, entre los policías y militares que trabajan día a día con los inmigrantes ilegales que entraron masivamente en Ceuta desde Marruecos a finales de julio y permanecen en la ciudad autónoma, okupando sus espacios públicos —entre ellos parques y zonas infantiles—. Los primeros a mediados de agosto.

Los avisos de enfermeros y médicos

Pese a los intentos del Gobierno por restar importancia a la situación, la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa Fuentes, denunciaba el 20 de agosto en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que "estamos ante una crisis epidemiológica en toda regla" y —lo que es peor— "no sabemos cómo atajarla". "Estamos tratando gastroenteritis agudas, tenemos brotes de sarna, hay casos también de impétigos, infecciones respiratorias, tuberculosis, varicela, covid", relató.

El 14 de septiembre era el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, quien alertaba sobre el deterioro de la situación sanitaria en la ciudad autónoma tras la invasión, en una entrevista concedida a La Noche de Cuesta, ante el aumento de enfermedades infecciosas, el agotamiento del personal sanitario y el riesgo de que el hospital llegue a colapsar "desde dentro" por el importante incremento de casos de varicela, tuberculosis y sarna.