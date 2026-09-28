Los policías cuestionan las cifras sobre Ceuta: creen que el Gobierno infla los retornos voluntarios y las expulsiones

Las cifras oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ceuta no cuadran. O eso al menos es lo que denuncian los sindicatos de la Policía Nacional, que reciben información diaria de los agentes que están desplegados sobre el terreno en la ciudad autónoma. El Gobierno lleva desde los días posteriores al asalto masivo al perímetro fronterizo dando sus cifras, pero a los representantes sindicales de los agentes les chirrían las mismas.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los dos mayoritarios del cuerpo, ha puesto en las últimas horas su foco en el último balance oficial difundido por el Ministerio del Interior el pasado jueves 24 de septiembre. Las cifras oficiales del departamento de Fernando Grande-Marlaska hablaban de 7.099 retornos voluntarios y 364 expulsiones. Pero lo que cuentan los agentes de la ciudad sería diferente.

El balance gubernamental sitúa el ritmo de retornos entre 150 y 200 diarios. Sin embargo, los policías consultados por el SUP aseguran que sus sistemas de vigilancia permiten observar un movimiento sensiblemente inferior, con una media aproximada de 60 salidas voluntarias cada jornada durante las últimas tres semanas. La organización sindical considera que esta diferencia exige una explicación documentada por parte del Ministerio del Interior.

El sindicato sostiene además que la situación sobre el terreno no encaja con la imagen que podría desprenderse de los miles de retornos anunciados. Los agentes de la ciudad trasladan al SUP estiman que todavía habría más de 14.000 personas en Ceuta, incluidos menores, entre recursos oficiales de acogida, asentamientos improvisados y distintos barrios. El propio sindicato advierte de que se trata de una estimación orientativa que debe verificarse.

Precisamente por ello, el SUP pide que Interior publique una contabilidad completa de los movimientos registrados desde el comienzo de la crisis. No basta, a juicio del sindicato, con contabilizar las salidas: también deben conocerse las entradas posteriores y las personas que siguen en territorio español. Además, reclama que los datos distingan entre adultos y menores y especifiquen los periodos y procedimientos empleados para elaborar las estadísticas.

En el capítulo de las expulsiones, la discrepancia parece menor. El Gobierno comunicó 364 expulsiones hasta el 24 de septiembre, mientras que los agentes de Extranjería consultados por el sindicato hablaban de unas 350. El SUP también señala que Marruecos ha comenzado recientemente a aceptar determinadas devoluciones de ciudadanos subsaharianos que anteriormente presentaban dificultades para ser materializadas, un cambio que puede afectar al ritmo registrado en los últimos días.

Paralelamente, los agentes consultadas por el sindicato policial alertan de un aumento de las solicitudes de protección internacional entre algunas de las personas llegadas a Ceuta. El SUP reclama conocer las cifras oficiales para determinar si existe alguna relación entre ambos fenómenos, pero subraya que cualquier análisis debe respetar plenamente el derecho de quienes puedan necesitar protección internacional. La organización evita establecer una relación causal sin datos oficiales que la acrediten.

La organización denuncia que los agentes llevan semanas afrontando dispositivos extraordinarios, identificaciones, labores de vigilancia, traslados y otras actuaciones vinculadas a la crisis migratoria. Por ello considera que disponer de cifras precisas no es una cuestión meramente estadística, sino una herramienta necesaria para dimensionar los efectivos y recursos.