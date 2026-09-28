Máxima tensión: los acampados en Sol persiguen y echan a Ndongo y Vito Quiles

La Puerta del Sol de Madrid sigue siendo de nuevo el epicentro de una protesta en España. Lo que comenzó el pasado sábado como el final de una manifestación multitudinaria por el derecho a la vivienda se ha consolidado en una acampada indefinida que ya suma cerca de 600 personas y unas 350 tiendas de campaña en el kilómetro cero de la capital.

La movilización, espoleada por el reciente desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años, suma horas y días en el centro de la capital. El campamento muestra incluso ya una estructura altamente autoorganizada que evoca al 15-M de 2011.

Se han desplegado lonas para protegerse de las inclemencias del tiempo y han establecido comisiones internas de limpieza, cocina y seguridad, además de un punto de recogida de alimentos y material de abrigo que no deja de recibir donaciones ciudadanas. Incluso se ha visto a gente cortando el pelo y ofreciendo servicios de barbería.

En ese contexto, tensión máxima con dos protagonistas. El primero Bertrand Ndongo y luego, poco después, Vito Quiles. Esto pasó con Ndongo:

La acampada de Sol por la vivienda echa al agitador Ndongo al grito de "fuera fascistas" https://t.co/9GVUToL5Ft pic.twitter.com/4iMxnQrbYo — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 28, 2026

En las imágenes se ve a Ndongo salir de Sol perseguido por manifestantes al grito unánime de "Fuera fascistas de nuestros barrios" y "Aquí están los antifascistas". Bertrand portaba un spray de pimienta que uno de los manifestantes le ha quitado de un manotazo.

Después de esto ha llegado el turno de Vito Quiles:

Vito Quiles y sus matones huyen de Sol ante la respuesta antifascista de la acampada. Honor. pic.twitter.com/SkNIXcfHP4 — alemvelasco_ (@alemvelasco_) September 28, 2026

Con Vito Quiles la situación ha sido exactamente la misma, ya que acudió a la plaza para grabar contenido y acabó siendo perseguido y echado. Incluso se vieron enfrentamientos directos entre manifestantes y los guardaespaldas de Quiles.