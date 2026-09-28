El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido la personación particular de la juez Beatriz Biedma, que se consideraba perjudicada de las supuestas actividades ilícitas de Leire Díez, como contactar con un clan de la droga para darle "un sustillo" a la magistrada por ser la encargada de la instrucción contra David Sánchez. La llama a declarar como perjudicada para el 8 de octubre a las 10:15 horas.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la fontanera socialista Leire Díez tenía como objetivos de desprestigio a varios jueces, fiscales y altos cargos de la Benemérita que se encontraban investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Leire Díez actuó junto al abogado Sáenz de Tejada para que este interpusiera una denuncia en la Fiscalía contra la actuación de Biedma en el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que fue condenado finalmente a 9 años de inhabilitación. Por ello, la magistrada pidió su personación al sentirse perjudicada tanto personal como profesionalmente por la cloaca del PSOE.

"Dada cuenta con el anterior informe del Ministerio Fiscal en relación con la solicitud de personación de DOÑA BEATRIZ BIEDMA ROJANO (AC. 8582) como acusación particular únase a la causa, y se acuerda tenerla por personada a través del D. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ VILLATORO, Procurador de los Tribunales y asistida por la Letrada Dª MARIA MANUELA BIEDMA ROJANO, en tal calidad, dándosela vista de las actuaciones salvo de aquellas en las que no tengan acceso el resto de las partes; por cuanto del relato de los hechos efectivamente la misma resulta perjudicada, al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa", explica el magistrado en una providencia.

Al respecto de las diligencias que pedía Biedma, niega poder abrir una investigación sobre la anotación en la agenda de Leire Díez que Biedma señalaba como indicio —"Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano"— porque, según dice, no consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "No es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas de LEIRE DIEZ a fin de que la unidad actuante compruebe su trascendencia sin otros datos que le doten de relevancia a los efectos que aquí interesan", asegura sin cerrarse a ordenar nuevas diligencias conforme avance la causa en esta rama del caso.

"Señala conocer estos extremos a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores, pero no se recogen en su escrito y tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción de la Diligencias Previas 965/2024 de la Plaza nº 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz", asevera.

Su declaración como perjudicada el 8 de octubre podría dar pie a esas nuevas diligencias.