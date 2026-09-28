Un conductor entra en Ceuta a gran velocidad por la frontera del Tarajal y logra huir

A primera hora de esta mañana, según informa la prensa local, un conductor de un vehículo con matrícula marroquí entró en Ceuta a gran velocidad por la frontera del Tarajal. El individuo abandonó el coche en la avenida Reyes Católicos y consiguió escapar, según informa El Faro de Ceuta. Ningún agente resultó herido en el incidente.

El coche fue registrado exhaustivamente pero los agentes no encontraron ni droga ni inmigrantes. El vehículo estaba muy dañado, con las ruedas reventadas y daños en la carrocería.

Según el diario, el conductor pudo tener tiempo de deshacerse del material que transportaba y después escapar. La Benemérita no ha conseguido dar con el conductor.

El vehículo permanece en dependencias de la Guardia Civil y será examinado por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera.