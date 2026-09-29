Ábalos confía en que el TC de Conde-Pumpido le saque de prisión

El exministro José Luis Ábalos se encuentra "confiado" en que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido le dé la razón en la vulneración de derechos fundamentales que, según él, ha sufrido por parte del Tribunal Supremo en el proceso judicial que le condenó por el caso Koldo.

La defensa del exministro de Transportes presentó un incidente excepcional de nulidad de las actuaciones ante el Tribunal Supremo con el objetivo de denunciar que los derechos de Ábalos habían sido vulnerados durante la instrucción del caso. El Ministerio Público ya se ha pronunciado en contra de este escrito y ha ratificado la pulcritud del proceso judicial que llevó a condenar al exministro a 24 años de prisión. De hecho, el informe del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacaba que la defensa se refería a cuestiones que ya se habían planteado anteriormente y habían sido rechazadas.

Fuentes jurídicas han avanzado a Libertad Digital que la defensa del exsecretario de Organización socialista está convencida de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo acabará por rechazar su recurso haciendo suyo el criterio del Ministerio Fiscal; algo que podría pasar en los siguientes días o semanas. Sin embargo, Ábalos sí que se encuentra "confiado" en que un nuevo recurso que se presente ante el Tribunal Constitucional sí que será avalado por la mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías.

De hecho, la defensa del exministro liderada por el letrado Marino Turiel ya trabaja en ese futurible recurso ante el Constitucional, que, de darle la razón podría convenir tres opciones: suspender la condena al exministro y obligarles a dictar nueva sentencia; repetir el juicio en el Supremo; o retrotraer las actuaciones hasta el procedimiento de instrucción, en este último caso podría incluso ordenar que este nuevo proceso de instrucción se diera en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno instruye hasta tres piezas separadas del caso Koldo. En cualquiera de los tres casos en los que el Constitucional fallara a favor de Ábalos, este saldría inmediatamente de prisión, a la espera del avance de los otros procesos en los que se encuentra como imputado.

Ha sido una "investigación prospectiva"

La defensa prepara este nuevo recurso con la base del incidente excepcional de nulidad al que ha tenido acceso Libertad Digital y que consta de 125 páginas. En primer lugar, este resalta la falta de competencia que, según Ábalos, tuvo el Tribunal Supremo al no direccionar la causa de nuevo a la Audiencia Nacional después de que renunciase a su acta de diputado. El Supremo se justificó en que no podía enviarse la causa a la Audiencia porque ya se había dictado la apertura de juicio oral. "En el presente caso no concurre esa finalidad fraudulenta", asegura el escrito explicando que un hecho clave es que todavía no se había fijado la fecha de la vista oral.

En una segunda pata de su argumentación, critica que la instrucción del caso ha vulnerado los derechos fundamentales de Ábalos. El primero de ellos es la vulneración del derecho de acceso efectivo a la prueba digital, ya que el Supremo nunca autorizó la devolución de los dispositivos incautados, sin darle posibilidad a "verificar, contrastar o desmentir los datos" recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Es precisamente esa imposibilidad, y no una objeción meramente formal, la que materializa la indefensión", argumentan.

A esto se sumaría una supuesta vulneración de la cadena de custodia de los mismos. De hecho, la publicación en prensa de sus mensajes con su exasesor —y posteriormente en el proceso de los mensajes encontrados en el dispositivo de Ábalos— también habría vulnerado su derecho a la intimidad. Estas "filtraciones", junto a la de un error de la UCO en la valoración de un chalé en Colombia, habrían afectado negativamente a Ábalos en una "evidente vulneración de la cadena de custodia". "El daño fue tremendo, en tanto en cuanto llegaba a la opinión pública una información incierta y falsa normalizando el bulo salido a raíz de un manifiesto error en un informe de la UCO", dice al respecto del error de la UCO.

La incautación de los dispositivos de Koldo habría incurrido además en una investigación por parte de la policía judicial contra Ábalos antes de aplicarse el suplicatorio. Este argumento se apoya con el seguimiento realizado por la UCO al hermano de Koldo, Joseba García, cuando fue a llevarle un sobre a Ábalos a Valencia. Todavía no estaba aprobado el suplicatorio. También critica el atenuante muy cualificado aplicado a Aldama por no haberse podido corroborar todas las cuestiones que ha asegurado en sede judicial. A este mismo le achacan que fuera el líder de la organización criminal basándose en las palabras del teniente coronel Antonio Balas durante el juicio: "Quien paga manda".

Asimismo, denuncia una "investigación prospectiva" porque, entre otros motivos, se obviaron contrataciones públicas de mascarillas por parte de otros organismos como el llevado a cabo por el Ministerio del Interior. "La Fiscalía no ha dado una sola razón para esta grave digresión, si es que de perseguir la corrupción y el delito en las administraciones públicas se trata, pues parece que el Ministerio del Interior queda excluido de la sospecha de corrupción", ahonda. Por último, acusa al Alto Tribunal de haber realizado una condena desproporcionada contra el exministro.

"Si el recurso ante el TC no prospera, José está dispuesto a llegar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", advierten las fuentes, de la más extrema confianza del exministro.