Alfonso Guerra pone en duda que el PSOE hoy votara la Constitución

Emiliano García-Page, habitual crítico de Pedro Sánchez y más con las cada vez más próximas elecciones autonómicas, ha reunido este martes en Toledo a Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa para inaugurar la exposición La Transición en Castilla-La Mancha. Allí, los tres han ensalzado los pactos de esa época, "un espejo en el que la sociedad deben mirarse con orgullo", contraponiéndolos a la situación actual.

Para García-Page, la manera de afrontar la política durante la Transición es una "actitud, un método" que valdría para afrontar la situación política actual, donde los representantes políticos no son capaces ni llegar a acuerdos de "pequeña monta". El socialista ha definido a dirigentes como Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga como "grandes líderes" por dos razones: tuvieron "la suerte de estar en este momento", porque "el hecho les hizo grandes" y, además, tenían "materia prima", estando "a la altura" junto a otras partes de la sociedad, como la empresarial o la Iglesia católica.

Aludiendo a la futura celebración del 50 aniversario de la Constitución española, ha dicho que "lo triste" es que se hace "imposible imaginar" que hoy se pueda celebrar esta efeméride. "Celebraríamos los problemas, hablaríamos de quien no la apoya".

Mientras, Alfonso Guerra ha puesto en valor que los "hombres y mujeres con planteamientos muy diferentes" en aquel momento pudieron "ponerse de acuerdo redactando una Constitución entre todos", sobre un texto, que de 350 diputados solo tuvo 6 votos en contra.

"Fíjense hoy hacer eso", se ha cuestionado Guerra, señalando que a día de hoy, solo queda un partido, el PSOE, que votó la Constitución, y dudando de si la apoyaría en la actualidad.

Guerra ha señalado que no hubo "grandes momentos de convulsión a la hora de construir", ya que fue un proceso "sencillo", donde hubo un diálogo tranquilo entre el PSOE y la UCD. "Hay que pensar que en solo una noche le dimos la vuelta a 25 artículos que se habían aprobado malamente, porque no tenían el consenso de la mayoría".

Por su parte, Martín Villa ha lamentado que "ahora, en la política española se prefiere jugar a ser nietos de una Guerra Civil que todos perdimos". Ha mencionado que se fraguaron "amistades irrepetibles", a lo que Guerra le ha contestado que la de ellos dos es un ejemplo. "Tú me perseguías cuando yo era estudiante y mira y ahora, somos amigos", ha rememorado.

Martín Villa también ha aludido a la invasión de Ceuta señalando que si la hubieran afrontado los grandes partidos que vivieron la Transición "el presidente del Gobierno hubiera llamado al jefe de la oposición para hablar del tema". Otra cosa que ha criticado este exdirigente político es que no se hubiera dado publicidad "a los escritos de los sistemas de información", lo que a su juicio es "desnudar uno de los poderes" del Estado. "¿Cómo se van a fiar de nosotros el resto de las CNI que haya por ahí?", se ha planteado.