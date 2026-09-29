Calama rechaza la recusación de Zapatero al perito de las joyas: "No acredita ninguna de las causas legales previstas"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la recusación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acerca del perito elegido para realizar una nueva valoración de las joyas encontradas en su despacho.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La defensa del exlíder socialista presentó la pasada semana un escrito recusando al nuevo perito designado por el titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 porque, según el exlíder socialista, el perito elegido "tiene un interés claro en que el valor en conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros". Zapatero justifica sus sospechas asegurando que el director de la Joyería Yanes opinó sobre el valor de las joyas encontradas en su despacho en televisión y que este había asegurado, viendo las fotografías adjuntadas en el sumario, que su valor podría acercarse a los dos millones de euros; por lo que cree que buscarán no contradecirse con respecto a su primera valoración preliminar realizada con las fotografías.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez rechaza la pretensión de Zapatero sobre la Joyería Yanes: "La recusación resulta precipitada, por cuanto si bien la pericia en cuestión ha sido encomendada a la entidad Joyería Yanes, ninguno de sus representantes legales ha sido citado a efectos de indicar los profesionales concretos que practicarán dicha diligencia, y, por consiguiente, no puede determinarse la concurrencia o no en los mismos de causa de recusación alguna", explica Calama, que recuerda que el perito será distinto al director de la Joyería Yanes, sobre el que Zapatero pone la duda de su imparcialidad.

De hecho, critica el escrito de la defensa asegurando que "carece de encaje" en la ley porque no se ampara en ninguna vía legal que permita recusar al perito, toda vez sus sospechas se ciernen sobre el director de la Joyería Yanes y no sobre el encargado del nuevo informe: "La recusación exige la constatación de una concreta causa legal referida al propio perito y no a la institución, organismo o entidad a la que este pertenezca. Admitir lo contrario equivaldría a construir una presunción de parcialidad por mera vinculación organizativa o profesional, criterio ajeno al sistema legal vigente y contrario al carácter personalísimo de las causas de recusación establecidas en el art. 468 Lecrim".

Así, golpea duramente a la defensa de Zapatero aseverando que esta "no identifica ni acredita la concurrencia de ninguna de las causas legalmente previstas, limitándose a invocar una supuesta falta de imparcialidad derivada de determinadas declaraciones efectuadas ante medios de comunicación por quien ostentaba la dirección general de la entidad a la que pertenece el perito a designar".

"En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral", sentencia el juez Calama.

Las joyas: un regalo de Arabia en 2007

El exsecretario general del PSOE también remitió un escrito al juez en el que aseguraba que las joyas procedían de un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, en un viaje de este a España cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo. De hecho, este aludía a dos cartas remitidas a la monarquía saudí a este respecto sin obtener respuesta. Por ello, le instaba a formar una comisión rogatoria con el objetivo de pedir información a Arabia Saudí.

"—Zapatero— quiere explicar la procedencia de la colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían —rubíes, esmeraldas y zafiros—, pues es la parte más valiosa de las piezas que tienen más valor del total", aseguraba antes de pedir ayuda al juez para documentar su versión de los hechos.