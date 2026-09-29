Calama rechaza la recusación de Zapatero al perito de las joyas: "No acredita ninguna de las causas legales previstas"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la recusación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acerca del perito elegido para realizar una nueva valoración de las joyas encontradas en su despacho.
La defensa del exlíder socialista presentó la pasada semana un escrito recusando al nuevo perito designado por el titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 porque, según el exlíder socialista, el perito elegido "tiene un interés claro en que el valor en conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros". Zapatero justifica sus sospechas asegurando que el director de la Joyería Yanes opinó sobre el valor de las joyas encontradas en su despacho en televisión y que este había asegurado, viendo las fotografías adjuntadas en el sumario, que su valor podría acercarse a los dos millones de euros; por lo que cree que buscarán no contradecirse con respecto a su primera valoración preliminar realizada con las fotografías.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez rechaza la pretensión de Zapatero sobre la Joyería Yanes: "La recusación resulta precipitada, por cuanto si bien la pericia en cuestión ha sido encomendada a la entidad Joyería Yanes, ninguno de sus representantes legales ha sido citado a efectos de indicar los profesionales concretos que practicarán dicha diligencia, y, por consiguiente, no puede determinarse la concurrencia o no en los mismos de causa de recusación alguna", explica Calama, que recuerda que el perito será distinto al director de la Joyería Yanes, sobre el que Zapatero pone la duda de su imparcialidad.
De hecho, critica el escrito de la defensa asegurando que "carece de encaje" en la ley porque no se ampara en ninguna vía legal que permita recusar al perito, toda vez sus sospechas se ciernen sobre el director de la Joyería Yanes y no sobre el encargado del nuevo informe: "La recusación exige la constatación de una concreta causa legal referida al propio perito y no a la institución, organismo o entidad a la que este pertenezca. Admitir lo contrario equivaldría a construir una presunción de parcialidad por mera vinculación organizativa o profesional, criterio ajeno al sistema legal vigente y contrario al carácter personalísimo de las causas de recusación establecidas en el art. 468 Lecrim".
Así, golpea duramente a la defensa de Zapatero aseverando que esta "no identifica ni acredita la concurrencia de ninguna de las causas legalmente previstas, limitándose a invocar una supuesta falta de imparcialidad derivada de determinadas declaraciones efectuadas ante medios de comunicación por quien ostentaba la dirección general de la entidad a la que pertenece el perito a designar".
"En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral", sentencia el juez Calama.
Las joyas: un regalo de Arabia en 2007
El exsecretario general del PSOE también remitió un escrito al juez en el que aseguraba que las joyas procedían de un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, en un viaje de este a España cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo. De hecho, este aludía a dos cartas remitidas a la monarquía saudí a este respecto sin obtener respuesta. Por ello, le instaba a formar una comisión rogatoria con el objetivo de pedir información a Arabia Saudí.
"—Zapatero— quiere explicar la procedencia de la colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían —rubíes, esmeraldas y zafiros—, pues es la parte más valiosa de las piezas que tienen más valor del total", aseguraba antes de pedir ayuda al juez para documentar su versión de los hechos.