Ceuta y el acoso de Marruecos a España: el Diálogo del Club LD con Ignacio Cembrero, Óscar Elía y Enrique Navarro Gil

La invasión de Ceuta ha dejado tras de sí una de las crisis más importantes de la historia reciente de España. Es más, la sumisión del presidente, Pedro Sánchez, y la inacción de su Ejecutivo plantean un interrogante: cuál debe ser su relación con Marruecos cuando los intereses de ambos países entran en conflicto. El diálogo exclusivo del Club Libertad Digital celebrado el pasado jueves reunió a Ignacio Cembrero, Óscar Elía, Enrique Navarro Gil, y al director de LD, Raúl Vilas.

Con el titulo de La invasión de Ceuta y el futuro de las relaciones con Marruecos, el periodista especializado en el Magreb Ignacio Cembrero; el experto en geopolítica y defensa Enrique Navarro Gil; y el profesor de Filosofía Política y Relaciones Internacionales Óscar Elía; con la moderación del director de Libertad Digital, Raúl Vilas, analizaron las circunstancias que rodean la invasión de Ceuta y, sobre todo, las consecuencias estratégicas que deja para el futuro de la integridad de España.

Según Cembrero, los testimonios recogidos durante los primeros días de algunos de los inmigrantes que llegaron a Ceuta afirmaban no haber encontrado ningún tipo de oposición; otros inmigrantes procedentes de otras zonas de Marruecos aseguraban haber recibido indicaciones sobre cómo llegar hasta la ciudad autónoma. Cembrero explicó que los inmigrantes que venían desde más lejos de la provincia de Tetuán confesaron que les "indicaron por dónde debían llegar". "¿Qué más queremos?", se preguntó.

Y es que para Elía "la posterior reacción de Rabat es lo que nos muestra hasta qué punto existe la autoría". La respuesta marroquí, en fin, demuestra que no podía considerarse como una crisis migratoria.

Disuasión

Durante el diálogo también se abordó otra cuestión de fondo: la posición de España frente a Marruecos. Raúl Vilas comentó que "España teme más a Marruecos de lo que Marruecos teme a España". La explicación está relacionada con una política española caracterizada durante años por la cautela ante cualquier decisión que pudiera provocar una reacción de Rabat. Frente a los instrumentos de presión que Marruecos puede utilizar —fundamentalmente la inmigración ilegal y la cooperación antiterrorista—, Cembrero comentó que "en España tenemos muchos más medios de presión sobre Marruecos que Marruecos sobre España". "Ni siquiera les hemos enseñado nuestras armas", añadió.

Por su parte, Enrique Navarro señaló que Ceuta y Melilla presentan una vulnerabilidad geográfica evidente, al encontrarse rodeadas por territorio marroquí, una circunstancia conocida desde hace décadas y que condiciona cualquier estrategia de defensa. Pero España siempre ha tenido "una superioridad militar absoluta sobre Marruecos, por eso la disuasión funcionaba, pero hoy en día eso no existe".

El problema, por tanto, no se limita a la frontera de Ceuta, pues la invasión ha conllevado una consecuencia más profundo: España necesita recuperar autoridad para que sus advertencias sean creíbles y sus fronteras estén respaldadas por una estrategia de Estado.

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