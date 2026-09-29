Colau deja el piso de alquiler en el que vivía con sus dos hijos: "Me costaba llegar a fin de mes"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este martes que hace unos días dejó el piso de alquiler en el que vivía desde "hace más de quince años" porque "con un único sueldo no podía" hacer frente a la renta y al cuidado de sus dos hijos.

"Lo he tenido que dejar y he tenido que ir a compartir piso con un familiar", ha explicado en el programa Cafè d'Idees de RTVE.

La exalcaldesa ha explicado que entró a vivir en ese piso junto a su expareja y padre de sus hijos, del que se separó hace cuatro años. Desde entonces ha afrontado ella, "con un único sueldo", el pago del alquiler.

"El mercado siempre piensa en cuál es la máxima posibilidad de pago en una sociedad y da por hecho que deben vivir dos personas con sueldo en una vivienda. A la que te separas, ya no puedes", ha asegurado Colau, que ha añadido que este es un problema con el que se encuentran "especialmente" las mujeres".

Colau, que actualmente es presidenta de la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, ha completado: "Me costaba llegar a fin de mes y, por tanto, lo he tenido que dejar"