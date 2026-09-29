Cuesta desmonta los decretos de vivienda del Gobierno: "Destruyen todavía más el mercado"

Carlos Cuesta ha desgranado los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno a raíz de la campaña Maricarmen, una medida que destruye de forma deliberada el mercado del alquiler a cambio de mantener el apoyo de la extrema izquierda. Llama la atención que la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció ante las cámaras no saber explicar el contenido de los decretos que su Gobierno acababa de anunciar. "Tengo un cacao…", llegó a afirmar. Esa confesión involuntaria dice más que cualquier análisis: "Todo esto es una falsa política que acaba en una cosa: destruyen todavía más el mercado de la vivienda", ha señalado Cuesta.

En La Noche de Cuesta ha recordado que el caso que ha servido de detonante para la campaña ya estaba resuelto cuando se anunciaron los decretos. El Ayuntamiento de Madrid, a través de Urbagestión, medió con la empresa propietaria para que Maricarmen permanezca en el piso pagando como máximo el 30% de sus ingresos netos, lo que equivale a entre 400 y 500 euros mensuales por un piso de 92 metros cuadrados con tres dormitorios junto al Retiro. "¿Quién ha pasado a ser el especulador? Ha sido utilizada como mercancía política por parte de la izquierda", ha afirmado Cuesta.

La empresa, ha explicado Cuesta, recurrió al Ayuntamiento tras recibir amenazas y coacciones personales y empresariales. La acampada, sin embargo, continúa frente a la Comunidad de Madrid, con el delegado del Gobierno negándose a desalojarla.

Entre las medidas del decreto, encontramos la prohibición de la compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028. Cuesta ha recordado que los fondos de inversión poseen el 0,4% de los inmuebles en alquiler en España. "¿Les parece que el 0,4% puede marcar el precio final del 100%? Imposible", ha dicho. El decreto también establece una prórroga obligatoria de dos años para todos los contratos que finalizan antes de 2028, lo que no es más que un pisoteo directo del artículo 33 de la Constitución, que reconoce la propiedad privada y los derechos de explotación del inmueble. Asimismo, regula los alquileres por habitaciones con una fórmula surrealista: si el precio total de las habitaciones supera el precio que la Administración considera razonable, se prohíbe. En ese sentido, Cuesta se ha preguntado: "¿Desde cuándo si compras una unidad te sale más barato que si compras veinte? ¿Y desde cuándo es usted quién para determinarlo?". Otro de los puntos establece una fórmula de renovación automática de contratos de cinco más cinco años a voluntad del inquilino. Uno de los más llamativos es la prohibición de los desahucios de contratos que terminen en 2028 hasta 2030.

Por todo ello, Cuesta ha explicado que "todos los que estaban en la acampada, todos los grupos que festejaban esto han conseguido expulsar a más gente joven del mercado del alquiler". "Lo que han conseguido es que los precios vayan a subir todavía más", ha añadido.

Ha subrayado además la paradoja de fondo: la Comunidad de Madrid concentra el 47% de toda la vivienda social de España, y la movilización se ha dirigido precisamente contra el Gobierno que más vivienda social ha promovido. "Han ido contra la mano que les da de comer. Esta es la honradez intelectual de los de la acampada", ha apuntado.