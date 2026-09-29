El as en la manga de Pedro Sánchez para retrasar las elecciones: declarar el estado de alarma en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se guarda un as bajo la manga para retrasar la celebración de las próximas elecciones generales del próximo año 2027 en caso de que las encuestas electorales sean una catástrofe para el PSOE.

La doctrina de la Junta Electoral Central establece que el presidente del Gobierno, tras informar al Consejo de Ministros de su decisión de convocar elecciones, está obligado a aprobar el decreto de disolución de las Cortes 25 días antes de que se cumplan los cuatro años de la legislatura, es decir, el 28 de junio de 2027. Una vez publicado ese decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al día siguiente, 29 de junio de 2027, empezará a correr un calendario electoral de 54 días, con sus plazos estrictos de proclamación de candidaturas y demás, hasta la cita con las urnas hipotéticamente el domingo 22 de agosto. Todo ello, como fecha límite si no convoca elecciones anticipadas.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "en círculos judiciales existe una gran preocupación y no se descarta que si el PSOE y sus socios tienen sobre la mesa una previsión electoral pésima, recurran a trampas y subterfugios para intentar retrasar la celebración de los comicios. Una de estas argucias a la desesperada podría pasar por decretar el estado de alarma o excepción en Ceuta tras la invasión. Tampoco se descarta una nueva ‘ayuda’ de Marruecos con este objetivo".

"El artículo 116.5 de la Constitución Española establece que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados los estados de alarma, de excepción y de sitio, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el estado de alarma lo puede declarar libremente el Gobierno por decreto del Consejo de Ministros, aunque requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra) en el Congreso de los Diputados para prorrogarlo por periodos temporales de 15 días. El estado de excepción se acuerda por 30 días tras conseguir también mayoría simple del Congreso y se puede prorrogar por el mismo periodo temporal con los mismos apoyos de la Cámara Baja".

"Cabe destacar que ante la declaración de un eventual estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, quien tendría la última palabra para avalarlo es el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. El sistema no está preparado para un Gobierno como el de Pedro Sánchez. Aunque declarar el estado de alarma o excepción por la invasión de Ceuta para retrasar las elecciones generales pueda sonar surrealista no se puede descartar", concluyen.

Recordamos que la declaración del estado de alarma en 2020 obligó a cancelar las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, sin que existiera fundamento legal alguno para hacerlo. Los presidentes de ambas comunidades crearon, a través de unos insólitos decretos, una situación constitucional anómala, en la que no existe ni un proceso electoral en marcha, ni un Parlamento plenamente operativo. La misma medida intentó aplicarse en Cataluuña en 2021, pero fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

La investigación judicial en la Audiencia Nacional

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga la invasión de Ceuta desde Marruecos de los pasados 30 y 31 de julio al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La magistrada sostuvo en el auto en el que se declaraba competente que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

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