El Congreso abre expediente a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un espray de gas de pimienta al hemiciclo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha abierto un expediente sancionador a la diputada del Partido Popular Ana Vázquez por llevar un espray de gas pimienta al hemiciclo durante la sesión de control al Gobierno de la pasada semana. El procedimiento podría desembocar en una suspensión temporal de su condición de diputada, aunque antes deberá presentar sus alegaciones.

La decisión de la Mesa se ha adoptado con los votos de la mayoría que forman PSOE y Sumar y con la oposición del Partido Popular, según fuentes parlamentarias.

Diez días para presentar alegaciones

Con la apertura del expediente comienza ahora el trámite de audiencia. Ana Vázquez dispone de diez días para presentar sus alegaciones, que posteriormente serán estudiadas por la Mesa del Congreso.

Una vez examinadas, la Mesa decidirá si formula una propuesta de sanción. En caso de plantear la suspensión temporal de la condición de diputada, esta tendría que ser sometida posteriormente a votación del Pleno de la Cámara en sesión secreta.

La sanción implicaría la retirada de empleo y sueldo durante el periodo que se establezca. Además, si la suspensión afectara temporalmente a la condición de diputada, Vázquez perdería durante ese tiempo su derecho a voto en el Congreso.

Según fuentes parlamentarias citadas por EFE, en ese supuesto se buscaría aplicar la suspensión de forma ponderada para evitar que coincidiera con votaciones del Pleno. La Cámara celebra habitualmente tres sesiones plenarias durante cada mes de los periodos ordinarios de sesiones.

El informe de la Secretaría General

La apertura del expediente se produce después de que la Mesa recibiera un informe de la Secretaría General del Congreso sobre lo ocurrido durante la sesión de control al Gobierno de la semana pasada.

El documento recuerda que Vázquez fue llamada al orden en aplicación del artículo 101 del Reglamento del Congreso. Aquella situación derivó en la petición de que abandonara el hemiciclo y entregara el espray a la Policía.

El informe considera que los espráis como el que llevaba la diputada del Partido Popular tienen la consideración de arma a efectos reglamentarios. El propio informe señala que portar armas dentro del recinto parlamentario puede ser sancionado con la suspensión temporal de la condición de diputado o diputada.

El espray fue mostrado durante una pregunta a Marlaska

Los hechos se produjeron el pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno. Ana Vázquez mostró un espray de gas pimienta mientras formulaba una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió entonces a la diputada que abandonara el hemiciclo al considerar que estaba mostrando un "arma".

Posteriormente, varias dependencias de la Cámara fueron precintadas después de que el contenido del espray entrara en contacto con distintas zonas de uno de los edificios de ampliación del Congreso.

Una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico. Un asesor del Grupo Popular había limpiado el espray en dos baños del edificio, en unos hechos que posteriormente quedaron bajo investigación policial.

La Mesa no decide sobre el asesor

La situación del trabajador que manipuló el espray queda fuera, por el momento, del expediente abierto a Ana Vázquez.

La Mesa del Congreso no ha adoptado ninguna decisión sobre el asesor del Grupo Popular, ya que la Policía mantiene abierta una investigación sobre lo sucedido después de que el espray fuera utilizado y limpiado en las dependencias de la Cámara.

El expediente de la diputada seguirá ahora su tramitación con el plazo concedido para que presente sus alegaciones. Después corresponderá a la Mesa estudiar esas alegaciones y determinar si plantea una propuesta de sanción al Pleno.