Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la situación de la vivienda en España, un problema ligado al sanchismo.

Maricarmen se sale con la suya

La anciana de 78 años desahuciada la semana pasada, Maricarmen Abascal, ha logrado un acuerdo para volver a casa cuando reciba el alta hospitalaria. Sus representantes han alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria, Urbagestión, tras una reunión de 4 horas, en Cibeles, con el alcalde Almeida como árbitro-mediador. Así, la mujer gozará de un nuevo contrato que le permitirá quedarse en la vivienda al menos durante los próximos ocho años por un precio que no superará el 30% de sus ingresos netos. El acuerdo lanza un pésimo mensaje a un mercado ya muy deteriorado por la inseguridad jurídica que se agravará más si sale adelante el decreto que prevé aprobar el Consejo de Ministros.

El último borrador que obra en poder de los medios incluye, como destaca El País en portada, que "el Gobierno propone vetar los desahucios de vulnerables hasta 2028". En román paladino, deja sin protección a los pequeños propietarios y fomenta la morosidad y la okupación, de ahí que el partido de Puigdemont se haya descolgado. Las negociaciones se han mantenido durante la noche y ahora, dice El Mundo, "Moncloa presiona a Junts para ceder a las recetas de la izquierda". En el lado del Ejecutivo, según ABC, "Sumar no romperá en ningún caso pese a los amagos de Yolanda Díaz". Sobre la mesa sigue habiendo puntos sin concretar. Se negocia también la prórroga de dos años de los alquileres y ayudas fiscales que pasarían por limitar las actualizaciones de los contratos al 2% y bonificar en el IRPF a los inquilinos de zonas tensionadas.

Los acampados en Sol no prevén desmontar sus tiendas hasta conocer el contenido del decreto. Hoy van a encontrar en Libertad Digital u Okdiario los perfiles de los organizadores, expuestos a la prensa por su exposición pública. Así descubrimos que estudiaron en colegios de élite y en universidades privadas. Sus intereses son también de lo más variado. Vozpópuli analiza el programa de actividades del Sindicato de Inquilinas: Palestina, el aborto, una batucada o el adoctrinamiento de niños en chiqui-asambleas… Hay de todo.

La vivienda, un problema ligado al sanchismo

El decreto de Vivienda que prepara el Gobierno puede agravar una situación que viene degenerando desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa. Las políticas del Gobierno han desincentivado –por miedo– a los propietarios, con sus políticas migratorias, que han provocado un efecto llamada, han elevado la demanda hasta hacer que, como destaca ABC en portada, "La oferta de viviendas para alquilar cae en 300.000 cuando el Gobierno prometió 184.000 más". Acompañan el titular con una imagen de archivo de Sánchez, de 2024, en un acto en el que suscribió un convenio para la construcción de 40.000 viviendas. Esas casas no existen aún hoy y el déficit crece a diario. Desde que Sánchez es presidente, los precios han subido un 40% hasta situarse de media en 1.200 euros al mes. La falta de casas supera ya las 700.000 tras aumentar la población en tres millones.

Objetivo: olvidar a Ceuta

El desahucio de Maricarmen, la posterior acampada en Sol y el decreto de la Vivienda han servido al Ejecutivo para desviar el foco de atención social y mediática. Por eso Ignacio Camacho contrapone en su columna "Tiendas en Sol, tiendas en Ceuta" las inquietudes del Gobierno. Denuncia en ABC: "la prioridad de la respuesta deja claras las prioridades de la izquierda. Para unos un decreto urgente; para otros, paciencia". Ayer dimitió el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y, tras negar las alertas del CNI, ahora se va señalando a sus superiores a los que, dice, alertó semanas antes de lo que podía ocurrir. La nueva postura de Miguel Ángel Pérez Triano suena a ensayo general de lo que puede contar en la Audiencia Nacional. A falta de confirmación oficial podría ser sustituido por el exalcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, recordado por amenazar a un concejal del PP al que dijo "que te reviento la cabeza". Mientras, Ceuta sigue instalada en la inseguridad. Ayer mismo, lo recoge toda la prensa local, logró colarse un coche kamikaze atravesando el Tarajal, evidenciando la vulnerabilidad del paso fronterizo, que sigue siendo un coladero. Y el mando policial enviado por Marlaska, lo cuenta La Razón, se fue de fiesta al poco de llegar a su nuevo puesto.

Visita de Estado de Macron a España

Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, comienzan hoy una visita de Estado a España, la primera en diecisiete años. Su llegada coincide con el oportuno aval del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido del Tratado de Amistad y Cooperación que había sido impugnado por el PP por incluir en uno de los artículos la posibilidad de que ministros franceses participasen en alguna reunión del Consejo de Ministros, cuyas deliberaciones son secretas. Las relaciones con Francia no son especialmente tensas, pero hoy El País recoge el malestar de nuestros vecinos por los beneficios obtenidos por España tras la pandemia con una gran inyección de fondos europeos y por la pésima gestión de la situación en Ceuta. Macron se reunirá mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Aragón consideran que ambos deberían abordar el papel de la región, olvidada –como dice El Mundo– ante la prioridad de intereses que mantienen Cataluña y el País Vasco sobre ella.

Empiezan los movimientos pre-electorales...

Mientras Pérez Llorca actúa en la Comunidad Valenciana como candidato sin haber sido confirmado por el PP, Diario de Navarra desvela que Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, llamó el pasado viernes a Sergio Sayas para comunicarle que él va a liderar la gestora que dirigirá el partido hasta que se celebre su congreso. Un paso de gigante hacia su candidatura.

El encuentro frustrado entre Ábalos y Delcy

El diario El Mundo publica una nueva remesa de whatsapps entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez en los que ambos planificaron un encuentro secreto entre la entonces número dos de Maduro y José Luis Ábalos. La cita iba a producirse en Cuba, más tarde en la República Dominicana por las restricciones de la pandemia y finalmente no se produjo porque Pedro Sánchez, de manera inesperada, destituyó al ministro. Pocos días después fue el propio Aldama el que voló a Venezuela para verse con Rodríguez y trasladarle un mensaje de Ábalos, mientras el comisionista cerraba grandes compras de crudo. En The Objective, Teresa Gómez publica la carta manuscrita por el Pollo Carvajal, el antiguo jefe de Inteligencia del régimen chavista, en la que negociaba desde prisión la compra de documentos relacionados con Zapatero y con el caso Morodo para colaborar con la justicia.