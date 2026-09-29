La Fiscalía rechaza la pretensión de Zapatero de excluir del caso sus negocios en Bolivia

El Ministerio Público se ha posicionado en contra del último movimiento legal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía se ha opuesto formalmente al recurso presentado por el exlíder socialista, cuyo objetivo principal es expulsar del procedimiento judicial un comprometedor informe de la Policía Nacional. Este documento señala directamente a Zapatero por el presunto cobro de 200.000 euros abonados por un grupo empresarial de origen peruano, a cambio de realizar labores de intermediación ante las autoridades de Bolivia y cuyos detalles analizó esta semana La Radioteca de Dieter Brandau.

Se trata del segundo intento del ex secretario general del PSOE por invalidar esta parte de las pesquisas. Anteriormente, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ya desestimó un primer recurso, avalando así la necesidad de investigar esta operativa financiera. Ante este revés, la defensa del expresidente optó por elevar su queja ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia en la que el Ministerio Público ha vuelto a frenar sus aspiraciones.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal reprocha con dureza la actitud de la defensa, acusándola de intentar "encorsetar" las pesquisas y limitar la actuación judicial. A esta rotunda oposición del Ministerio Público se han sumado también las acusaciones populares, que actualmente se encuentran bajo la coordinación del Partido Popular, y que exigen que se llegue hasta el fondo del asunto.

Para la Fiscalía, la aparición de los pagos abonados por la sociedad peruana Focus al expresidente socialista no supone un hallazgo casual o desvinculado de la causa matriz. Por el contrario, subraya que estos abonos "no quedan fuera del ámbito delictivo" que se está instruyendo, sino que evidencian un nuevo hecho estrechamente relacionado con el delito de tráfico de influencias que vertebra gran parte de la investigación.

La acusación pública destaca que existe una "incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal" entre los distintos frentes del caso. Por un lado, se investiga la supuesta presión ejercida por Zapatero para lograr el polémico rescate público a la aerolínea Plus Ultra. A esto se suma ahora, según revela el informe de la UDEF, su presunta mediación para obtener una resolución favorable por parte de las autoridades de Bolivia en beneficio del grupo peruano Gloria, inmerso en varios litigios millonarios con la Administración del país andino.

El denominador común en ambas operativas es que el investigado resulta "económicamente beneficiado", tal y como sostiene la fiscal. Mientras que en el caso del rescate a la aerolínea chavista el beneficio habría llegado a través de la empresa interpuesta Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en las gestiones en Bolivia se habría materializado mediante un "pago directo en las cuentas bancarias" del propio expresidente del Gobierno.

Frente a estas contundentes tesis de la Fiscalía, la defensa del exlíder del Ejecutivo argumenta que el informe policial debe ser anulado al considerarlo fruto de una "investigación general" que carecía de autorización judicial previa. Asimismo, los abogados califican las pesquisas de la Policía Nacional como una "indagación prospectiva" sobre las actividades profesionales privadas de su cliente, alegando que no existía ninguna sospecha fundamentada antes de que se produjera el rastreo de sus cuentas bancarias.