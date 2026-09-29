Los afectados por la okupación avisan sobre el decreto del Gobierno: "Van a destrozar el mercado de la vivienda"

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, ha denunciado que el decreto del Gobierno abre la puerta a la legalización de la okupación al impedir los desahucios a propietarios con tres o más viviendas, incluida la propia, y ha advertido de que las compensaciones prometidas son papel mojado: solo el 7% de los afectados por decretos anteriores llegó a cobrarlas.

En La Noche de Cuesta, Bravo ha afirmado: "Se acaba de legalizar la okupación en un decreto que lo único que va a hacer es destrozar todavía más el mercado de la vivienda". También ha señalado que el umbral de tres viviendas para ser considerado gran tenedor incluye la vivienda habitual del propietario, con lo que cualquier persona con su casa y dos propiedades adicionales quedaría obligada a mantener en su inmueble a inquiokupas hasta que el Gobierno les ofrezca un recurso habitacional alternativo.

Bravo ha desmontado el argumento gubernamental de que el decreto incluye compensaciones para los propietarios afectados. La experiencia de los últimos tres a seis años de decretos similares demuestra que ese mecanismo no funciona en la práctica. "Solo el 7% de los afectados pudieron cobrarlas. El 93% se queda sin esos ingresos que el Gobierno dice que está dando para pagar los gastos y el alquiler de estos inquiokupas", ha denunciado.

El portavoz ha puesto el foco en uno de los colectivos más vulnerables ante esta medida: los propietarios mayores que, durante toda su vida, ahorraron para invertir en una vivienda como complemento a su pensión. "Miles de afectados son personas que durante toda su vida lo único que han sabido es ahorrar para invertirlo en una vivienda. Ahora se ven privadas de sus ingresos porque van a tener que mantener a los inquiokupas, incluidos los suministros", ha explicado.

Bravo ha situado el decreto en el contexto de lo que considera una dejación de responsabilidades acumulada. "Llevan ocho años sin hacer absolutamente nada en materia de vivienda y lo único que hacen es derivar sus responsabilidades sobre terceras personas, llámese gran tenedor o llámese un pequeño propietario que tiene tres viviendas", ha argumentado. Ha concluido señalando que alberga serias dudas sobre el hecho de que Junts vaya a respaldar finalmente una medida del Gobierno de Sánchez.