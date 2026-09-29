Muere a los 81 años Julián García Vargas, ministro de Defensa con Felipe González

Julián García Vargas, ministro de Sanidad y posteriormente de Defensa durante los Gobiernos de Felipe González, ha fallecido este martes a los 81 años. Economista e inspector de Hacienda, ocupó la cartera de Defensa entre 1991 y 1995, una etapa marcada por la reforma del servicio militar y la guerra de los Balcanes.

García Vargas nació en Madrid en 1945 y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado e inspector de Hacienda, ingresó en el Partido Socialista Obrero Español en 1976.

Antes de llegar al Consejo de Ministros ya había desarrollado una trayectoria en la Administración económica. Entre 1983 y 1986 presidió el Instituto de Crédito Oficial y, posteriormente, fue nombrado ministro de Sanidad y Consumo en julio de 1986, en sustitución de Ernest Lluch.

Permaneció al frente de Sanidad hasta marzo de 1991, cuando pasó al Ministerio de Defensa para sustituir a Narcís Serra. Allí permaneció hasta junio de 1995, durante la última etapa de Felipe González al frente del Gobierno.

La reforma de la 'mili'

Una de las principales medidas de su paso por Defensa fue la reforma del servicio militar obligatorio. García Vargas impulsó la reducción de su duración de 12 a nueve meses, dentro del proceso de reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas.

La reforma se produjo en los últimos años de la mili. Su desaparición definitiva llegaría durante la siguiente legislatura, ya con José María Aznar como presidente del Gobierno, pero el cambio impulsado durante la etapa de García Vargas redujo la duración del servicio obligatorio y acompañó el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas.

Durante su mandato también se abordó el reordenamiento territorial de los Ejércitos mediante el denominado Plan NORTE, orientado a la adaptación de la estructura militar española al nuevo escenario de seguridad europeo.

La guerra de los Balcanes y los acuerdos de Dayton

Su etapa al frente de Defensa coincidió con la descomposición de Yugoslavia y la guerra de Bosnia. España participó durante aquellos años en las misiones internacionales desplegadas en la zona.

Tras abandonar el Gobierno, García Vargas mantuvo su vinculación con la política de Defensa. En diciembre de 1995 fue nombrado enviado especial de la Unión Europea en Bosnia para supervisar la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton. Desempeñó esa responsabilidad hasta abril de 1996.

Su trayectoria posterior continuó ligada al sector de la Defensa y a las relaciones internacionales. Presidió la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae) y estuvo al frente de la Fundación Feindef hasta 2025.

Una carrera entre la Administración y la política

García Vargas también ocupó distintos puestos en organismos e instituciones económicas. Su carrera comenzó en la Administración durante la Transición y pasó por responsabilidades vinculadas a la política financiera antes de incorporarse plenamente a los Gobiernos socialistas.

Durante su etapa como ministro de Sanidad tuvo que gestionar la aplicación de la legislación sobre el aborto y participó en la reforma del sistema sanitario que posteriormente desarrollaría la ministra Ángeles Amador.

Tras su salida del Gobierno, ejerció como consejero de empresas privadas, vicepresidente de la Confederación de Fundaciones y presidente de la Asociación Atlántica Española, además de mantener diferentes responsabilidades relacionadas con el ámbito de la Defensa.

En 1996 recibió la Gran Cruz del Mérito Militar y posteriormente fue distinguido también con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, además de otras condecoraciones nacionales y extranjeras.