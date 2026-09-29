Rufián advierte a Sánchez: "No mereces gobernar si no eres capaz de tocarle la cara a los fondos buitre"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha mandado un recado este martes al presidente del Gobierno de Pedro Sánchez después de afirmar que si el Gobierno "no es capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a todos los fondos buitre y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar".

"Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitre y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar", ha denunciado el diputado de la formación separatista catalana en sus redes sociales, lanzado de nuevo un dardo a Pedro Sánchez.

Gabriel Rufián también se ha pronunciado sobre el nuevo Real Decreto-ley de vivienda que el Ejecutivo socialista está preparando para intentar aprobarlo hoy en el Consejo de Ministros y negociando con sus socios de investidura. La formación separatista aseguró el lunes que no veía "ningún problema" para "no" apoyarlo, pero que quería ver los detalles del texto para conocer las "concreciones".

Sobre ello, Gabriel Rufián ha apuntado que si la "excusa" de no poder aprobar el Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados "es la derecha", ha apostado por que "se retraten y lo paguen en las urnas", haciendo alusión especialmente a Junts, el partido del fugado de la justicia Carles Puigdemont, que en la última votación de un decreto sobre vivienda votó en contra, del mismo modo que hicieron el Partido Popular y VOX.