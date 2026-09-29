Sumar exige a Sánchez cambiar el mapamundi porque considera que el actual es racista con África

Sumar está maniobrando para que el Gobierno de Pedro Sánchez cambie y corrija las proporciones del mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión el tamaño de África en los materiales institucionales y divulgativos de su competencia. Según explica la formación de extrema izquierda, en la mayoría de mapas que se utilizan, el continente africano está representado con un tamaño más pequeño que otros lugares como, por ejemplo, Groenlandia. Un ejemplo que, a juicio de la formación de extrema izquierda, hace que el sistema vigente sea racista.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, Sumar recuerda que desde el siglo XVI prima la proyección del geógrafo flamenco Gerardus Mercator, originalmente concebida para la navegación marítima, pero su uso continuado en materiales educativos, medios de comunicación, instituciones internacionales y representaciones diplomáticas "ha perpetuado distorsiones significativas, agrandando las regiones situadas en latitudes altas, como Europa o Norteamérica, y minimizando el tamaño relativo de otras, especialmente del continente africano", denuncia la formación.

Como ejemplos, los comunistas denuncian los casos de la proyección de Groenlandia, que aparece prácticamente con un área similar a todo el continente africano —cuando en realidad este tiene 30 millones más de kilómetros cuadrados, es decir, es 14 veces más grande que la isla— o la proyección habitual de Alaska, que aparece con una medida parecida a Brasil, cuando el país sudamericano es cinco veces más grande. "Este tipo de representación, más allá de su inexactitud técnica en relación con la superficie real de los continentes, ha ido transmitiendo y consolidando una visión jerárquica del mundo, contraria a los principios de equidad y justicia global que deberían regir las relaciones internacionales y los sistemas educativos del siglo XXI", denuncia Sumar.

La formación de ultraizquierda defiende que en los últimos años, tras la recomendación de la Comisión Europea, se han venido utilizando también proyecciones como la Van der Grinten, la Winkel Tripel o la Lambert equivalente para Europa, pero que existen otras como la Equal Earth, creada en 2018, que refleja con mayor precisión el tamaño de los continentes al corregir la curvatura, los paralelos y los meridianos a través de un sistema de ecuaciones o la de Gall-Peters, que también ofrece una representación más precisa de las proporciones reales de las masas continentales.

Recientemente, la Asamblea General de la ONU ha votado a favor de sustituir el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión el tamaño de África y Sumar quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a hacer lo mismo. En este contexto, Sumar pretende someter a votación una proposición no de ley para emplazarle a instaurar el uso de mapas que reflejan una representación "más" realista del mundo en los ámbitos institucionales y educativos.

"Educación más inclusiva"

Sumar también plantea que España lidere en el ámbito europeo e internacional el uso de proyecciones cartográficas más ajustadas a la realidad en organismos multilaterales, foros internacionales y documentos oficiales, en línea con las recomendaciones de organizaciones como la Unión Africana. En 2025, la Unión Africana lanzó la campaña 'Correct The Map' (Corrijan el mapa), que busca evitar que gobiernos, organizaciones, colegios y empresas representen en sus mapas al continente africano más pequeño de lo que realmente es, proponiendo el uso de la proyección Equal Earth.

"Adoptar estas proyecciones no solo mejora la comprensión geográfica, sino que también contribuye a una educación más inclusiva y puede promover mejores relaciones internacionales", concluye la iniciativa de la formación comunista.