Sumar llama a calentar la calle para aprobar los dos decretos de vivienda y lanza un serio aviso a Junts

Los cinco ministros de Sumar han comparecido este martes ante la prensa para hablar de las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que buscan aliviar la crisis de la vivienda que ha vuelto a ponerse en el foco tras el desahucio de Maricarmen. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y Agenda 2030, ha desafiado a Junts, la formación separatista del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, después de advertirles de que en caso de que tumben los dos decretos, tendrán "un destino político muy delicado". Para que se convaliden, Sumar quiere añadir más presión calentando la calle con grandes movilizaciones.

Bustinduy ha reconocido que "es solo un primer paso, pero importantísimo". Además, ha defendido como un "gran triunfo" que cinco millones de contratos mantengan sus condiciones actuales, gracias a la renovación automática, que finalmente irá en el primer decreto, y que ha sido "el principal escollo". Algo "muy positivo para el interés general de las mayorías".

Para que se haga realidad, la formación separatista tendrá que votar a favor de los dos decretos. Sumar no ha desvelado el voto de Junts, pero ha insistido en que los que se opongan a estas medidas tendrán consecuencias electorales negativas, refiriéndose a los separatistas y a Partido Popular y Vox. "Cada grupo parlamentario es dueño de su decisión y lo será en el momento de apretar el botón", ha dicho el ministro, que ha asegurado que los contactos con los grupos parlamentarios han sido "constantes", aunque reconoce que la "compleja aritmética" vigente en el Congreso dificulta la aprobación de los decretos.

En paralelo, preguntados por qué el PSOE ha sido reticente a incluir la renovación automática de los alquileres en el primer decreto, Bustinduy ha dicho que los "últimos escollos" para llegar a un acuerdo han sido la "regulación de habitaciones", para aliviar a las "personas más vulnerables", ha sido la última cuestión por resolver después de una "negociación dura" y por ello "ha sido incorporada esa única medida en un decreto separado".

Sumar ha terminado la rueda de prensa lanzando un recado también a la formación de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal asegurando que a partir de ahora "se va a hablar de desahucios, de fondos buitre, de especuladores para proteger la infancia y el derecho a una vida digna". "No habrá banderas ni consignas ni exabruptos" que sirvan para tapar al PP y a Vox, "que defienden a los 'fondos buitre' y no a las familias", ha denunciado el ministro comunista.