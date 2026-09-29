Un profesor de la Universidad Carlos III cancela sus clases para animar a sus alumnos a acampar en Sol

Durante el programa Es la Mañana de Federico, la periodista Rosana Laviada ha hecho pública la denuncia enviada por la madre de un alumno de la Universidad Carlos III de Madrid. Según la información expuesta, un docente del cual se desconoce su identidad, de las asignaturas de Periodismo y Humanidades Digitales ha decidido suspender las clases de toda la semana para facilitar que sus estudiantes acudan a la acampada permanente instalada en la Puerta del Sol.

En el texto distribuido entre el alumnado y leído de forma literal en la emisora, el profesor califica la protesta ciudadana como un "hito trascendental" e indica que suspende las lecciones "a fin de no obstaculizar la participación" de quienes deseen unirse al movimiento. Asimismo, precisa que la actividad académica se reanudará la semana siguiente sin modificaciones significativas en el programa:

Buenos días: Como imagino que ya sabéis, desde hace dos noches se ha instalado una acampada permanente en la Puerta del Sol para reivindicar la efectividad del derecho a la vivienda recogido en la Constitución.

Considero que este es un hito trascendental y que la participación amplia de la ciudadanía en el mismo es condición de su éxito efectivo. Por ello, a fin de no obstaculizar la participación en el mismo de cualquiera de vosotros/as que desee unirse, he decidido cancelar las clases de esta semana. En principio, las retomaremos el próximo 6 de octubre y seguiremos en las mismas con normalidad el programa. No habrá cambios en el cronograma del curso, salvo que se modifiquen las fechas de evaluación de las lecturas obligatorias.

El caso ha abierto un debate en el espacio radiofónico sobre el papel del activismo en los campus públicos y sobre los límites entre la actividad académica y la movilización social.

Durante la tertulia también se ha recordado la histórica vinculación de algunas figuras políticas, como Pablo Iglesias, con el ámbito universitario y el papel de las aulas en distintos movimientos sociales. La controversia adquiere además especial relevancia por el hecho de que la Princesa de Asturias, Leonor, cursa sus estudios universitarios en esta misma institución pública.

Durante la tertulia también se ha abordado el encuadre legal planteado en el mensaje del docente. Federico Jimenez Losantos ha cuestionado la consideración del derecho a la vivienda y ha recordado las palabras de la abogada Alessia. "Recogido no quiere decir que estén los derechos fundamentales. Ayer lo decía Alessia Putin claramente: derecho fundamental a la vivienda no existe".

En este sentido, ha señalado que el artículo 47 de la Carta Magna se encuentra dentro del capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica, y no en el catálogo de derechos fundamentales e individuales protegidos mediante el recurso de amparo.