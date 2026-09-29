Una asociación de la Guardia Civil pide crear de una unidad especial para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla

Poner en marcha una nueva unidad de la Guardia Civil, totalmente especializada, cuya misión sea la protección de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. Ésa es la propuesta que ha hecho pública en las últimas horas Justicia Civil (JUCIL), la asociación profesional de agentes con representación en el Consejo del Instituto Armado, para mejorar la seguridad de dos puntos críticos de la seguridad nacional.

Durante una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, han propuesto que esta nueva unidad se denomine Agrupación de Seguridad de Fronteras Terrestres y reúna bajo un mando común distintas capacidades del cuerpo. En concreto, integraría efectivos de Seguridad Ciudadana, GRS o UAR, GEAS, Servicio Marítimo y Policía Judicial, además de las áreas fiscal y fronteriza. También se incorporaría drones.

JUCIL ha considerado necesario sustituir los refuerzos improvisados por un modelo permanente de preparación y respuesta ante situaciones de presión extraordinaria. Para ello ha propuesto aprobar un Plan Permanente de Preparación y Refuerzo Fronterizo específico para Ceuta y Melilla, con diferentes niveles de activación. El objetivo es establecer previamente qué unidades podrían desplegarse, quién asumiría el mando y qué medios estarían disponibles en cada escenario.

El plan debería contemplar además aspectos logísticos que afectan directamente a los agentes movilizados. JUCIL ha reclamado que queden fijadas de antemano las condiciones de alojamiento, las dietas, los relevos y la asistencia sanitaria. La asociación ha sostenido que las recientes situaciones extraordinarias registradas en Ceuta han permitido detectar carencias que deberían transformarse en capacidades permanentes, evitando organizar desde cero la respuesta ante cada episodio de presión fronteriza.

La propuesta ha sido trasladada por JUCIL a lapPonencia para el análisis, dentro de la política de Seguridad Nacional, del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, constituida en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. La iniciativa forma parte de un paquete de diez medidas que incluye también el uso de información pertinente de la Guardia Civil, mecanismos contra el fraude organizado y el refuerzo de la investigación patrimonial.

JUCIL ha reclamado igualmente una estructura permanente para combatir las redes criminales que operan en el sur y una mayor protección operativa y jurídica para los agentes. En el litoral andaluz propone recuperar capacidades de inteligencia, investigación supraterritorial, apoyo operativo, coordinación marítima e investigación económica y patrimonial. La asociación vincula esta demanda con su reivindicación de recuperar el Ocon Sur, un hecho viene reclamando desde hace años.